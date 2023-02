- Las ventas netas orgánicas semestrales de Chivas Brothers aumentan un 23% gracias a la mejora de la cartera y a la estrategia de premiumización, que sigue surtiendo efecto

GLASGOW, Escocia, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Chivas Brothers, el negocio de Pernod Ricard dedicado íntegramente al whisky escocés, ha anunciado hoy sus resultados semestrales (semestre 2023; julio 2022 - diciembre 2022) con un aumento orgánico de las ventas netas del +23% en comparación con el semestre de 2022.

Estos buenos resultados se deben a su enfoque estratégico en la elevación de la cartera y la premiumización -dos tercios del crecimiento del +23% se deben al precio/mezcla-, junto con la fortaleza de su presencia mundial. Sus marcas estratégicas Chivas Regal, Ballantine's, Royal Salute y The Glenlivet experimentaron un crecimiento de dos dígitos.

La amplia y equilibrada presencia mundial de Chivas Brothers ha permitido este crecimiento, con un crecimiento de los mercados emergentes y maduros del +24% y +22% respectivamente, y una expansión en todas las regiones clave. En consonancia con los últimos años, los resultados en los mercados asiáticos y latinoamericanos siguen siendo excepcionales: Corea, Japón y Taiwán crecen un +59%, +53% y +37% respectivamente, mientras que Brasil, Colombia y México registran aumentos del +40%, +30% y +21%. En los mercados europeos, España subió un +17% y Polonia un +7%, y por separado Norteamérica un +6%.

Esta mayor demanda también respalda su continua inversión en la elevación de la cartera Prestige (+28%). En concreto, la gama Prestige de Ballantine's creció un 81% gracias al aumento de la demanda en los mercados asiáticos y en Global Travel Retail (GTR), mientras que los resultados de The Glenlivet se vieron impulsados por sus expresiones Prestige.

Jean-Etienne Gourgues, presidente y consejero delegado de Chivas Brothers, ha comentado:

"Estos resultados positivos reflejan el impacto de nuestra estrategia a largo plazo de mejora y premiumización de la cartera. Es un testimonio de la resistencia del whisky escocés, de su brillante futuro y de nuestro continuo esfuerzo por abrir la categoría a nuevos públicos".

Resultados de las marcas estratégicas

Chivas Regal

La popularidad continuada de Chivas 12 y 18, el equilibrio entre el crecimiento de la marca en los mercados emergentes y maduros y el lanzamiento de innovaciones como Chivas Extra 13 han contribuido a unos resultados positivos de la marca de +34%.

Ballantine's

Como resultado de una estrategia de precios y de premiumización muy sólida, las ventas mundiales de Ballantine's aumentaron un 17%, gracias a innovaciones como Ballantine's 7 y American Barrel 10 Year Old, así como al crecimiento de su cartera Prestige.

Royal Salute

La globalización de Royal Salute y su continua diversificación han provocado un mayor entusiasmo por la marca, lo que se ha traducido en un crecimiento de las ventas del +37%. Los productos clave fueron la colección Hero 21YO y las exclusivas de mercado y canal. En particular, Royal Salute creció en las regiones clave de Asia (+39%) y América (+38%).

The Glenlivet

The Glenlivet siguió aumentando su cuota de valor, con un crecimiento mundial del 12%, gracias a su estrategia de valor y a sus precios, junto con los buenos resultados de la gama Prestige. Asia fue la región que más creció, y el resto del mundo también aceleró su crecimiento.

Acerca de Chivas Brothers

Chivas Brothers es el negocio de Pernod Ricard dedicado íntegramente al whisky escocés. Su galardonada cartera incluye algunas de las marcas de whisky escocés de malta y de mezcla más veneradas del mundo, como Chivas, Ballantine's, Royal Salute y The Glenlivet, que se exportan desde Escocia a más de 100 países de todo el mundo. Chivas Brothers, segundo productor mundial de whisky escocés, y su equipo de 1.600 personas repartidas en 26 centros, se han comprometido a mantener la herencia y el progreso del whisky escocés y a garantizar su futuro sostenible, así como a abrirlo a nuevos públicos en todo el mundo. Chivas Brothers fue galardonada con el premio "Scotch Whisky Producer of the Year" (Productor de whisky escocés del año) en la International Wine & Spirits Competition 2021 y en el International Spirits Challenge 2020 & 2021 & 2022.

Para más información sobre Chivas Brothers, visite www.chivasbrothers.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2004238/Chivas_Brothers_Logo.jpg

FONTE Chivas Brothers

SOURCE Chivas Brothers