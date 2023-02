Les ventes nettes organiques de Chivas Brothers au premier semestre ont augmenté de 23%, la stratégie d'élévation du portefeuille et d'augmentation de la valeur ajoutée continuant à produire ses effets

GLASGOW, Écosse, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Chivas Brothers, l'activité de Pernod Ricard entièrement dédiée au whisky écossais, a annoncé aujourd'hui sa performance semestrielle (semestre 2023 ; juillet 2022 - décembre 2022) avec des ventes nettes organiques en hausse de +23 % par rapport au semestre 2022.

Chivas Brothers

Cette forte performance est due à l'accent stratégique mis sur l'élévation du portefeuille et la premiumisation – les deux tiers de la croissance de +23 % sont dus au prix/mix – ainsi qu'à la force de sa présence mondiale. Ses marques stratégiques clés, Chivas Regal, Ballantine's, Royal Salute et The Glenlivet, ont toutes connu une croissance à deux chiffres.

La présence mondiale étendue et équilibrée de Chivas Brothers a permis cette croissance, avec une croissance des marchés émergents et matures de +24 % et +22 % respectivement, et une expansion dans toutes les régions clés. Comme ces dernières années, les performances des marchés asiatiques et latino-américains continuent d'être exceptionnelles, avec la Corée, le Japon et Taïwan en hausse de +59 %, +53 % et +37 % respectivement, tandis que le Brésil, la Colombie et le Mexique ont connu des augmentations de +40 %, +30 % et +21 %. Sur les marchés européens, l'Espagne a augmenté de +17 % et la Pologne de +7 %, et séparément l'Amérique du Nord de +6 %.

Cette demande accrue soutient également son investissement continu dans l'élévation du portefeuille Prestige (+28 %). Plus précisément, la gamme Prestige de Ballantine's a connu une croissance de +81 % en raison d'une demande accrue sur les marchés asiatiques et dans le secteur du Global Travel Retail (GTR), tandis que la performance du chiffre d'affaires de The Glenlivet a été stimulée par ses expressions Prestige.

Le président-directeur général de Chivas Brothers, Jean-Etienne Gourgues, a commenté:

"Ces résultats positifs reflètent l'impact de notre stratégie à long terme d'élévation du portefeuille et de premiumisation. Ils témoignent de la résilience du scotch, de son brillant avenir et de notre volonté permanente d'ouvrir la catégorie à de nouveaux publics."

Performances des marques stratégiques

Chivas Regal

La popularité continue de Chivas 12 et 18, l'équilibre de la croissance de la marque sur les marchés émergents et matures ainsi que le lancement d'innovations telles que Chivas Extra 13 ont contribué à la performance positive de la marque de +34 %.

Ballantine's

Grâce à la très forte stratégie de tarification et de premiumisation, les ventes mondiales de Ballantine's ont augmenté de +17 %, grâce à des innovations telles que Ballantine's 7 et American Barrel 10 Year Old, ainsi qu'à la croissance de son portefeuille Prestige.

Royal Salute

La mondialisation de Royal Salute et sa diversification continue ont suscité un enthousiasme accru pour la marque, ce qui a entraîné une croissance des ventes de +37 %. Les produits phares ont été la collection héroïque 21 ans, ainsi que les exclusivités du marché et des canaux. En particulier, Royal Salute a connu une croissance de +39 % dans les régions clés de l'Asie et de +38 % dans les Amériques.

The Glenlivet

The Ganlivet a continué à augmenter sa part de valeur avec une croissance mondiale de +12 %, grâce à sa stratégie de valeur et de prix, associée à la bonne performance de la gamme Prestige. L'Asie a été le premier contributeur à la croissance par région, le reste du monde ayant également accéléré.

À propos de Chivas Brothers

Chivas Brothers est l'activité de Pernod Ricard entièrement consacrée au whisky écossais. Son portefeuille primé comprend certaines des marques de whisky écossais single malt et blended les plus vénérées au monde, notamment Chivas, Ballantine's, Royal Salute et The Glenlivet, qui sont exportées d'Écosse vers plus de 100 pays. Deuxième producteur mondial de whisky écossais, Chivas Brothers et son équipe de 1 600 personnes réparties sur 26 sites s'engagent à préserver l'héritage et à poursuivre le progrès du whisky écossais, à assurer son avenir durable et à l'ouvrir à de nouveaux publics dans le monde entier. Chivas Brothers a reçu le prix du "producteur de whisky écossais de l'année" à l'International Wine & Spirits Competition 2021 et à l'International Spirits Challenge 2020, 2021 et 2022.

Pour de plus amples informations sur Chivas Brothers, veuillez consulter le site Web www.chivasbrothers.com

