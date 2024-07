CHONGQING, Chine, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans un effort de transformation visant à promouvoir le développement vert le long de la ceinture économique du fleuve Yangtze , Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a émergé comme une ville modèle, embrassant sa « responsabilité en amont » avec des initiatives environnementales et économiques tangibles.

iChongqing

Les bases du développement vert de Chongqing ont été jetées en janvier 2016, lorsque le président Xi Jinping a organisé un symposium dans la ville pour discuter de l'avancement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Le président Xi a souligné l'importance primordiale de la restauration écologique par rapport au développement incontrôlé, plaidant pour une protection collective de l'écosystème du fleuve.

L'engagement de Chongqing en faveur de la conservation et de la qualité de l'eau est essentiel au développement vert de la ville. La rivière Yulin, un des principaux affluents de la rive gauche du fleuve Yangtze, témoigne de cet effort. Alex de iChongqing a rapporté le processus conjoint de traitement de l'eau, y compris les patrouilles fluviales, la surveillance, l'application de la loi et la restauration écologique.

Les résultats parlent d'eux-mêmes : Depuis 2017, la qualité de l'eau dans le segment de Chongqing du Yangtze a toujours respecté les normes de classe II, 100 % de la qualité de l'eau surveillée dans 74 points de contrôle nationaux ayant été jugée excellente.

La gouvernance collaborative de Chongqing avec la province voisine du Sichuan a également joué un rôle essentiel. La création du premier bureau conjoint interprovincial des chefs de rivières et la mise en œuvre de mécanismes horizontaux de compensation écologique ont favorisé la gestion coopérative du Yangtze et de ses affluents. Cette approche innovante a permis d'améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité, le taux de conformité de la qualité de l'eau dans les sections transfrontalières atteignant 100 %.

En tant qu'ancienne base industrielle, Chongqing tire parti de ses atouts pour favoriser une nouvelle industrialisation et un développement vert. Au total, 200 usines vertes, 5 sociétés de gestion de la chaîne d'approvisionnement verte, 20 parcs verts et 24 parcs pilotes à émissions de carbone presque nulles ont été construits dans la ville, et le taux d'utilisation globale des déchets industriels solides s'est stabilisé à plus de 70 %.

La transformation numérique de la ville améliore sa gouvernance écologique. Des systèmes de gestion intelligente des rivières à la plateforme numérique « Eco Chongqing », l'intégration de l'IA et du big data révolutionne la surveillance et la réponse environnementales. Les capacités de collecte et d'analyse des données en temps réel du système ont considérablement amélioré l'efficacité des mesures de lutte contre la pollution.

L'engagement de Chongqing envers le développement vert et la préservation de l'environnement n'est pas seulement un effort régional, mais une contribution significative aux objectifs plus larges de la Chine en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Elle constitue un précédent pour les autres régions de la ceinture économique du fleuve Yangtze et au-delà.

