Chongqing (Xunquim) desenvolve laços profundos com Macau na exposição Macao International Travel (Indústria)

MACAU, China, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 10ª Macao International Travel (Setor) Expo (MITE) realizou-se na Cotai Expo da Venetian Macao a 23 de setembro. Um total de 12 unidades de Chongqing participaram nesta exposição de turismo, incluindo três distritos nos distritos de Chongqing, Qianjiang, Wulong e Nanchuan, quatro principais empresas de turismo e quatro instituições culturais.

A delegação cultural e de turismo de Chongqing tem trabalhado incansavelmente para aumentar a visibilidade e a reputação internacional da imagem da marca turística de "Uma Terra de Beleza Natural, uma Cidade com Apelo Cultural" através de várias formas, tais como salas temáticas culturais e turísticas, conferências de promoção do turismo, o simpósio de intercâmbio e cooperação Chongqing-Macau, que incluiu espetáculos culturais e experiências interativas de património cultural imaterial.

Na MITE deste ano, Chongqing fez-se representar por seis stands. Os expositores trouxeram produtos culturais delicados, tais como lanternas dobráveis Xiushan, chá preto Wulong Fairy Mountain, nós chineses Caixiang e cerâmica Rongchang. Cada expositor realizou ativamente vendas e negócios no local com alimentos especializados locais, produtos culturais e criativos requintados, presentes de património cultural imaterial e materiais publicitários.

No mesmo dia, a 2022 Chongqing Tourism Macao Week e a Chongqing Tourism Promotion Conference (Macau) foram realizadas na fase principal do pavilhão A da Cotai Expo. Qin Dingbo, diretor-adjunto da comissão municipal de cultura e desenvolvimento turístico de Chongqing, proferiu o discurso de abertura. Qin disse que Chongqing e Macau têm intercâmbios próximos e assistência mútua na cultura e turismo. Em seguida, espera-se que os dois lugares reforcem ainda mais a cooperação em gestão hoteleira, formação de talentos, aplicação da lei no turismo, criação cultural e artística, exposição cultural, proteção do património cultural e pesquisa de jovens.

No evento, as agências de viagens e empresas de marketing de turismo de Chongqing e Macau assinaram acordos de cooperação. Por exemplo, a Chongqing Wulong Tourism Industry (Group) Co., Ltd. assinou um acordo de cooperação estratégica com o Macao Multinational Holdings Group.

Empresas de Wulong e distritos de Nanchuan introduziu rotas de turismo de alta qualidade para os hóspedes. Chongqing também presenteou os hóspedes com pacotes de presentes culturais e turísticos de luxo, tais como bilhetes de ida e volta da Air Macau, bilhetes de cruzeiro de luxo, bilhetes de experiência hot pot, bilhetes de experiência em hotel de águas termais, bilhetes de pontos turísticos boutique, produtos criativos requintados e lanches locais em destaque.

Após a conferência, o 2022 Chongqing – Macao Cultural and Tourism Exchange and Cooperation Symposium foi realizado na Sicily Hall. Mais de 40 representantes da indústria cultural e do turismo de Chongqing e Macau participaram na reunião.

