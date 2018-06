Chubb annonce la nomination de Matthew Hardy au poste de directeur général adjoint chargé du secteur énergétique mondiale chez Chubb Overseas General

Matt a précédemment occupé les postes de chef de produit chargé du secteur énergétique chez Chubb Global Markets et responsable du secteur énergétique internationale chez Chubb Overseas General, depuis lesquels il a dirigé les efforts de Chubb pour développer et fournir des solutions innovantes qui s'ajustent aux besoins complexes de gestion des risques internationaux de ses clients. Il a rejoint la société en 1996 en tant qu'assureur adjoint et a depuis évolué vers le poste de responsable du secteur de l'énergie terrestre, avant de devenir assureur principal chargé du secteur énergétique chez Chubb Overseas General, et plus tard, chef de la division du secteur énergétique internationale.

Matt remplacera Roger Giddings, qui quittera Chubb plus tard dans l'année. Roger travaillera coude à coude avec Matt pour assurer une transition en douceur.

Le président de la division chargé de l'assurance multirisque pour les entreprises de Chubb Overseas General, Timothy O'Donnell, a déclaré le suivant : « Je suis ravi que Matt ait été nommé à ce poste si important. Il s'agit d'une personne très respectée dans ce secteur et, grâce à son expérience et son bon sens, il nous aidera à faire avancer notre entreprise dans le marché mondial hautement concurrentiel de l'assurance du secteur énergétique. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier Roger pour sa contribution à l'entreprise. »

Toujours dans le cadre du remaniement de l'équipe, Riaz Thanduparakkal a été promu au poste de chef de produit de Chubb Global Markets Energy. La nomination prendra effet le 1er juillet et Riaz agira sous la responsabilité du président de la division Chubb Global Markets, Matthew Shaw, et du directeur général adjoint chargé du secteur énergétique mondiale, Matthew Hardy. Riaz occupait précédemment le poste d'assureur principal chargé du secteur énergétique. Fort de 16 ans d'expérience dans l'industrie, il a débuté sa carrière en tant que responsable de clientèle chez Oman Insurance Company à Dubaï. Riaz a déménagé à Londres en 2006, où il a travaillé chez Marsh en tant que responsable de clientèle dans le domaine du conseil énergétique, avant de rejoindre Chubb (à ce moment-là, ACE) en 2011 en tant qu'assureur de l'équipe du secteur de l'énergie en amont.

