Chubb nomme Peter Kelaher président de division pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Vétéran avec 20 ans d'expérience dans le secteur, il a dirigé la croissance des activités commerciales et particuliers de Chubb en Australie et en Nouvelle-Zélande

LONDRES, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Kelaher au poste de président de division pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il est actuellement président national pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ses nouvelles fonctions, Kelaher aura la responsabilité opérationnelle de 24 pays d'Europe continentale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Soumise à l'approbation des autorités réglementaires, la nomination devrait prendre effet le 1er septembre 2024. Kelaher sera basé à Paris et rendra compte à David Furby, vice-président principal, Chubb Group, et président régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

« Peter apporte plus de 20 ans d'expérience, dont plus de 15 ans chez Chubb, à ce poste important dans la région », déclare Furby. « Il a joué un rôle notable dans la direction de nos activités commerciales et de particuliers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je me réjouis de travailler avec lui pour poursuivre le développement de nos activités en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique ».

Paul McNamee, vice-président exécutif, Chubb Group et président, Overseas General Insurance, déclare : « Peter est un dirigeant très performant qui a créé des entreprises de grande envergure, en pilotant de manière réfléchie la distribution, la technologie et l'innovation en matière de produits sur des marchés hautement concurrentiels. J'ai toute confiance en sa capacité à diriger nos équipes en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique ».

Kelaher a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Il a rejoint Chubb Australia en 2007 en tant que souscripteur principal et, avant d'occuper le poste de président national pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il a occupé des fonctions de plus en plus importantes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Kelaher a commencé sa carrière en tant que souscripteur de lignes financières pour une compagnie d'assurances multirisques en Australie.

Kelaher est titulaire d'une licence en droit et en commerce international de l'université de technologie de Sydney.

Kelaher succède à Sara Mitchell, qui quittera Chubb.

À propos de Chubb

Chubb est un chef de file mondial de l'assurance. Présent dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances dommages aux entreprises et aux particuliers, des assurances accidents personnelles et des assurances santé complémentaires, de la réassurance et de l'assurance vie à un groupe diversifié de clients. En tant qu'entreprise de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec perspicacité et discipline. Nous traitons et payons nos demandes d'indemnisation de manière équitable et rapide. L'entreprise se définit également par son offre étendue de produits et de services, ses vastes capacités de distribution, sa solidité financière exceptionnelle et ses activités locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb dispose notamment de bureaux exécutifs à Zurich, New York, Londres et Paris, et emploie environ 40 000 personnes dans le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.chubb.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364677/CHUBB_Blue_Logo.jpg