CIFF Guangzhou 2023 estabelece recorde com mais de 380.000 visitantes profissionais

CANTÃO, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A 51 ª China International Furniture Fair (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou") terminou em 31 de março e estabeleceu um novo recorde de público. O evento de oito dias atraiu 380.763 visitantes profissionais de 166 países e regiões, um aumento de 27,88% em relação aos níveis pré-pandemia em 2019. A feira apresentou cerca de 4.000 marcas nacionais e internacionais em cinco grandes temas, ocupando uma área de exposição de 700.000 metros quadrados.

1

Para destacar o papel fundamental do design original na transformação e modernização do setor, a feira apresentou uma seleção diversificada de projetos contemporâneos e originais para toda a casa, decoração interna, espaços externos, escritórios, espaços comerciais e muito mais. Esses projetos apresentaram as últimas tendências em várias áreas, proporcionando aos participantes uma visão abrangente do crescente cenário de design no setor de móveis.

As três exposições da feira — Home Furniture, Office and Commercial Space e CIFM/interzum guangzhou — reuniram fabricantes líderes e empresas emergentes em todo o mundo, abrangendo toda a cadeia de fornecimento do setor de móveis. A feira apresentou uma cadeia industrial abrangente e uma cadeia de fornecimento de alta qualidade, atraindo uma ampla gama de profissionais do setor, incluindo designers, distribuidores, incorporadoras imobiliárias, equipes de compras de empresas de comércio eletrônico transfronteiriças e prestadores de serviços médicos e de assistência a idosos. O grande público, profissionalismo e oportunidades de negócios superaram as expectativas de muitos expositores, transformando o evento em um estrondoso sucesso para todos os envolvidos.

A CIFF Guangzhou 2023 foi também um evento que enfatizou a fabricação inteligente, definição de tendências e promoção do consumo. Ela apresentou vários segmentos emergentes, incluindo fornecimento inteligente, cuidados médicos e assistência a idosos e saúde verde. Ao aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da modernização do consumo, a feira impulsionou o consumo com fornecimento de alta qualidade e apresentou um novo equilíbrio entre demanda e oferta.

Como uma das principais feiras de móveis domésticos na China e no mundo, a CIFF Guangzhou integrou as funções de exposição e conferência com 125 conferências e fóruns realizados este ano para ampliar sua influência. A feira deste ano também marcou a estreia do primeiro Global Furniture Development Forum. Ao reunir líderes, especialistas e profissionais do setor de todo o mundo, o fórum forneceu uma plataforma para discussões e intercâmbios sobre o futuro do setor de móveis.

A CIFF Guangzhou sempre esteve comprometida em atender à crescente demanda por uma vida melhor e promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de móveis. A próxima edição da CIFF Guangzhou está programada para março de 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053262/1.jpg

FONTE China International Furniture Fair (Guangzhou)

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)