CIFF Guangzhou 2023 setzt Rekordmarke mit mehr als 380.000 Fachbesuchern

GUANGZHOU, China, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 51. China International Furniture Fair (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou") ging am 31. März zu Ende und stellte einen neuen Besucherrekord auf. Die achttägige Veranstaltung zog 380.763 Fachbesucher aus 166 Ländern und Regionen an, was einem Anstieg von 27,88 % gegenüber dem Stand vor der Pandemie im Jahr 2019 entspricht. Auf einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern wurden rund 4.000 in- und ausländische Marken in fünf großen Themenbereichen präsentiert.

Um die zentrale Rolle von originellem Design bei der Umgestaltung und Aufwertung der Branche hervorzuheben, präsentierte die Messe eine vielfältige Auswahl an zeitgenössischem und originellem Design für das ganze Haus, Wohnkultur, Außenbereiche, Büros, Geschäftsräume und mehr. Diese Entwürfe zeigten die neuesten Trends in verschiedenen Bereichen und vermittelten den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die sich entwickelnde Designlandschaft in der Möbelindustrie.

Die drei Ausstellungen der Messe - Home Furniture, Office and Commercial Space und CIFM/interzum guangzhou - haben führende Hersteller und aufstrebende Unternehmen aus aller Welt zusammengebracht und decken die gesamte Lieferkette der Möbelindustrie ab. Die Messe präsentierte eine umfassende Industriekette und eine hochwertige Lieferkette und zog ein breites Spektrum von Fachleuten aus der Branche an, darunter Designer, Händler, Bauunternehmer, Beschaffungsteams von grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen sowie Anbieter von medizinischen und Altenpflegedienstleistungen. Die hohe Besucherzahl, die Professionalität und die Geschäftsmöglichkeiten übertrafen die Erwartungen vieler Aussteller und machten die Messe zu einem vollen Erfolg für alle Beteiligten.

Die CIFF Guangzhou 2023 war auch eine Veranstaltung, bei der intelligente Fertigung, Trendsetting und Konsumförderung im Vordergrund standen. Es wurden verschiedene aufstrebende Segmente vorgestellt, darunter intelligente Versorgung, medizinische und Altenpflege sowie grüne Gesundheit. Indem die Messe die Entwicklungschancen einer Aufwertung des Konsums nutzte, förderte sie den Konsum mit einem hochwertigen Angebot und stellte ein neues Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot her.

Als führende Einrichtungsmesse in China und der ganzen Welt hat die CIFF Guangzhou die Funktionen einer Ausstellung und einer Konferenz integriert. 125 Konferenzen und Foren wurden in diesem Jahr abgehalten, um ihren Einfluss zu verstärken. Die diesjährige Messe war auch die Premiere des ersten Global Furniture Development Forum. Das Forum brachte Branchenführer, Experten und Fachleute aus der ganzen Welt zusammen und bot eine Plattform für Diskussionen und den Austausch über die Zukunft der Möbelindustrie.

Die CIFF Guangzhou hat sich immer dafür eingesetzt, die wachsende Nachfrage nach besserem Wohnen zu befriedigen und die hochwertige Entwicklung der Möbelindustrie zu fördern. Die nächste CIFF Guangzhou soll im März 2024 stattfinden.

