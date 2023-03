CIFF Guangzhou 2023 marcado para 18 de março

GUANGZHOU, China, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A 51ª Feira Internacional de Móveis da China (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou") será realizada no Complexo da Feira de Cantão em Guangzhou em duas fases, de 18 a 21 de março e 28-31 de março de 2023. Com um espaço de exposição de 700.000 metros quadrados e cerca de 4.000 expositores da marca, será a maior feira anual de mobiliário residencial da China e do mundo. A feira é a primeira grande exposição internacional de móveis residenciais desde que a China afrouxou suas medidas de prevenção da Covid-19 e espera-se que os níveis de participação de marcas internacionais retornem à alta de 2019.

Este ano, a feira continua a se destacar no papel de liderança e no valor do design no desenvolvimento do setor. O setor de Móveis Residenciais entre 18 a 21 de março utilizará seis salas de exposição, duas vezes maiores do que era em 2019, para mostrar as novas tendências de design em vários setores, como saúde verde, inteligência digital e qualidade de vida.

Enquanto isso, a Feira de Design de Mobiliário Chinês Contemporâneo Design Spring·CIFF lançará sua terceira edição no setor. A feira de design de móveis contará com mais de 100 marcas representativas e lançará mais de 1.000 novos produtos inovadores em uma área de exposição de mais de 20.000 metros quadrados e cinco seções temáticas. Também haverá 14 exposições temáticas de design e mais de 30 fóruns, acompanhados por mais de 100 especialistas, acadêmicos, celebridades industriais e cerca de 300 artistas e designers pioneiros.

A seção Homedecor & Hometextile abrange seis salas adicionais em comparação com a edição anterior, com mais de 500 marcas expositoras, um aumento de cerca de 130% em relação ao ano anterior, tornando-se a maior e mais abrangente exposição de decoração residencial da Ásia. Enquanto a escala da seção de Mobiliário de Exterior, Guarda-sol e Lazer está tendo uma expansão de 53,42% ano a ano, tornando a maior e mais profissional exposição de mobiliário de áreas externas da Ásia.

A CIFF também utilizará a recém-concluída Área D do Complexo da Feira de Cantão pela primeira vez para sediar o principal programa profissional e líder mundial da Ásia, o Escritório e Espaço Comercial da CIFF Guangzhou e a CIFM/interzum guangzhou, realizado de 28 a 31 de março.

Este ano, a CIFF está apresentando seu novo mascote "Jia Jia". O slogan "Jia" em mandarim significa "lar", enquanto o caractere significa bonito e marcante. O mascote enfatiza a dedicação da CIFF em capacitar ativamente o setor e as empresas, compartilhar oportunidades de desenvolvimento e criar uma vida melhor para todos.

Para mais informações, acesse: https://www.ciff-gz.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030944/China_International_Furniture_Fair_Jia_Jia.jpg

FONTE China International Furniture Fair (Guangzhou)

