Cifras del tráfico de Fraport - Abril de 2018: continúa el fuerte crecimiento

FRA/gk-dh - En abril de 2018, el aeropuerto de Fráncfort (FRA) recibió a unos 5,7 millones de pasajeros, un incremento del 5,8 por ciento. Sin las cancelaciones de vuelos motivadas por las huelgas y las condiciones meteorológicas, el número de pasajeros en FRA se habría elevado en un 7,2 por ciento. Durante el periodo que va de enero a abril, FRA obtuvo un crecimiento acumulado de un 8,7 por ciento. El tráfico europeo (que subió un 10,8 por ciento) continuó siendo el eje propulsor del crecimiento de pasajeros en abril. El volumen de vuelos de carga (fletes + correo aéreo) en FRA registró un aumento de un 2,3 por ciento hasta 189 634 toneladas métricas.

Los movimientos de aviones aumentaron un 8,4 por ciento hasta llegar a la cifra de 42 922 despegues y aterrizajes en abril de 2018. Una vez más, el tráfico europeo fue el principal eje propulsor (con una subida de un 11,6 por ciento). El peso máximo acumulado de despegue (MTOW por sus siglas en inglés) aumentó un 5,5 por ciento hasta unas 2,6 millones de toneladas métricas.

En todo el grupo, la cartera internacional de aeropuertos de Fraport obtuvo un rendimiento positivo. El aeropuerto de Liubliana (LJU) en la capital de Eslovenia recibió a 157 837 pasajeros, lo que supone un incremento de un 19,4 por ciento. Los dos aeropuertos brasileños de Fraport de Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) obtuvieron un crecimiento conjunto del tráfico de un 2,8 por ciento y alcanzaron la cifra aproximada de 1,1 millones de pasajeros. El tráfico total de los 14 aeropuertos regionales griegos aumentó un 10,6 por ciento hasta llegar a una cifra superior a 1,3 millones de pasajeros. En concreto, el aeropuerto de Tesalónica (SKG), de alto tráfico, se recuperó extraordinariamente al recibir a 521 822 pasajeros en abril de 2018 (una subida del un 10,1 por ciento). En marzo de 2018 SKG seguía registrando un número de pasajeros en declive debido al cierre de la pista de aterrizaje por las obras de mejora del aeropuerto. El aeropuerto de Lima (LIM) en Perú registró un aumento del tráfico de un 9,2 por ciento hasta llegar a la cifra aproximada de 1,7 millones de pasajeros. En los aeropuertos Twin Star de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) en la costa búlgara del Mar Negro, el número de pasajeros se disparó un 59,2 por ciento hasta un total de 124 421 pasajeros. El tráfico en el aeropuerto de Antalya (AYT) en Turquía creció un 27,5 por ciento hasta aproximadamente 1,9 millones de pasajeros. Un total de 491 250 pasajeros utilizaron el aeropuerto de Hanover (HAJ), en el norte de Alemania, lo que supone una subida del 5,8 por ciento. El aeropuerto de Pulkovo (LED) en San Petersburgo (Rusia) registró un incremento del tráfico de un 11,8 por ciento hasta alcanzar aproximadamente 1,3 millones de pasajeros. En China el aeropuerto de Xi'an (XIY) recibió a unos 3,7 millones de pasajeros, lo que supone un aumento de un 8,3 por ciento.

Aeropuertos del Grupo Fraport[1] Abril de 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Aeropuertos totalmente cuota Mes DELTA Mes DELTA Mes DELTA consolidados (%) % % % FRA Fráncfort Alemania 100,00 5,743,754 5,8 186,563 2,1 42,922 8,4 LJU Liubliana Eslovenia 100,00 157,837 19,4 973 10,7 3145 18,2 Fraport Brasil 100,00 1,074,496 2,8 6784 47,2 10,663 2,6 FOR Fortaleza Brasil 100,00 437,047 1,9 3592 21,1 3992 1,5 POA Porto Alegre Brasil 100,00 637,449 3,3 3192 94,3 6671 3,3 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A+B 73,40 1,333,803 10,6 667 71,7 12,155 6,8 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A 73,40 876,595 12,3 511 95,0 7553 9,1 CFU Kerkira (Corfú) Grecia 73,40 113,244 38,3 12 n.d. 1139 35,9 CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 193,840 5,6 40 28,9 1337 2,5 EFL Cefalonia Grecia 73,40 17,137 83,6 0 n.d. 207 24,0 KVA Kavala Grecia 73,40 9909 14,5 10 17,2 155 -12,9 PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 4562 -1,7 0 n.d. 123 6,0 SKG Tesalónica Grecia 73,40 521,822 10,1 448 >100,0 4298 5,5 ZTH Zante Grecia 73,40 16,081 1,0 2 n.d. 294 18,5 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia B 73,40 457,208 7,6 156 23,3 4602 3,3 JMK Miconos Grecia 73,40 46,124 30,1 8 27,0 512 15,1 JSI Eskíatos Grecia 73,40 1869 8,4 0 n.d. 76 24,6 JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 126,023 25,5 13 48,4 1203 33,7 KGS Cos Grecia 73,40 45,083 6,1 23 54,3 553 -1,4 MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 27,613 10,4 32 1,4 320 -23,8 RHO Rodas Grecia 73,40 196,430 -4,5 57 32,5 1660 -5,5 SMI Samos Grecia 73,40 14,066 1,8 22 3,4 278 -10,9 LIM Lima Perú[2] 70,01 1,702,972 9,2 21,701 5,4 15,696 6,4 Fraport Twin Star 60,00 124,421 59,2 834 -19,9 1163 36,0 BOJ Burgas Bulgaria 60,00 47,252 >100,0 826 -20,0 472 71,0 VAR Varna Bulgaria 60,00 77,169 32,7 8 -12,9 691 19,3

En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados[2] AYT Antalya Turquía 51,00 1,856,709 27,5 n.a. n.a. 12,176 20,2 HAJ Hannover Alemania 30,00 491,250 5,8 1425 21,4 6404 6,0 LED San Petersburgo Rusia 25,00 1,282,383 11,8 n.d. n.d. 12,544 8,8 XIY Xi'an China 24,50 3,679,316 8,3 21,792 5,3 27,091 3,7

Aeropuertos del Grupo Fraport[1] Acumulado actual en 2018 Pasajeros Carga* Movimientos Aeropuertos totalmente ACUM. ANUAL DELTA ACUM. ANUAL DELTA ACUM. ANUAL DELTA consolidados % % % FRA Fráncfort Alemania 20,174,666 8,7 713,963 0,5 156,135 8,3 LJU Liubliana Eslovenia 487,152 15,8 4003 11,1 10,458 6,1 Fraport Brasil 4,621,664 4,3 25,875 47,6 43,636 1,6 FOR Fortaleza Brasil 1,998,883 2,5 13,725 24,0 17,136 0,5 POA Porto Alegre Brasil 2,622,781 5,6 12,150 88,1 26,500 2,4 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A+B 3,107,141 2,5 2374 -11,1 30,599 0,8 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A 2,193,021 1,2 1738 -18,4 20,211 1,7 CFU Kerkira (Corfú) Grecia 183,477 38,1 44 >100,0 2369 58,4 CHQ Chania (Creta) Grecia 347,636 -13,2 132 -21,1 2461 -18,3 EFL Cefalonia Grecia 25,916 72,0 0 n.d. 470 19,6 KVA Kavala Grecia 90,833 >100,0 19 -35,3 1116 >100,0 PVK Aktion/Preveza Grecia 5642 9,7 0 n.d. 343 1,5 SKG Tesalónica Grecia 1,514,273 -3,0 1540 -20,3 12,785 -5,4 ZTH Zante Grecia 25,244 2,2 3 n.d. 667 7,6 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia B 914,120 5,7 637 17,8 10,388 -0,9 JMK Miconos Grecia 67,778 -9,4 12 -14,1 897 -5,5 JSI Eskíatos Grecia 4935 9,3 0 n.d. 212 25,4 JTR Santorini (Thira) Grecia 240,517 19,4 46 10,6 2256 20,0 KGS Cos Grecia 84,929 11,5 72 -12,5 1331 1,5 MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 90,637 -0,4 133 3,8 1260 -14,3 RHO Rodas Grecia 381,421 1,7 287 60,7 3,467 -3,4 SMI Samos Grecia 43,903 3,9 87 -9,7 965 -13,5 LIM Lima Perú[2] 7,021,982 10,0 87,485 7,4 62,992 6,4 Fraport Twin Star 340,639 66,8 3296 -27,5 3482 31,1 BOJ Burgas Bulgaria 84,862 61,8 3270 -26,0 998 14,3 VAR Varna Bulgaria 255,777 68,6 26 -79,1 2484 39,4 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados[2] AYT Antalya Turquía 4,425,676 23,9 n.d. n.d. 29,850 15,3 HAJ Hannover Alemania 1,553,979 7,6 6639 2,2 22,036 1,6 LED San Petersburgo Rusia 4,459,717 10,2 n.d. n.d. 45,656 7,7 XIY Xi'an China 14,131,790 6,8 86,317 10,3 104,854 3,2

Aeropuerto de Fráncfort[3] ANUAL 2018 Abril 2018 Mes DELTA % ACUM. DELTA % Pasajeros 5,744,042 5,8 20,175,873 8,7 Carga (fletes y correo) 189 634 2,3 729 244 1,1 Movimientos de aviones 42,922 8,4 156,135 8,3 MTOW (en toneladas métricas)[4] 2,627,846 5,5 9,723,389 6,0 PAX/PAX-vuelo[5] 142,8 -2,3 138,5 0,1 Factor de carga de asientos (%) 78,4 76,2 Tasa de puntualidad (%) 74,4 73,3

Cuota de PAX del aeropuerto Fráncfort Cuota PAX DELTA DELTA %[6] División regional mes %[6] ACUM. ANUAL Continental 65,3 9,9 62,7 12,3 Alemania 11,1 5,3 11,4 5,3 Europa (excl. ALE.) 54,2 10,8 51,3 14,0 Europa Occidental 45,3 10,2 42,9 13,6 Europa Oriental 8,9 14,0 8,5 15,9 Intercontinental 34,7 -1,1 37,3 3,2 África 4,4 3,9 4,7 10,9 Oriente Medio 5,4 -0,7 6,0 3,0 América del Norte 11,4 -1,3 11,3 2,7 América Central y Sudamérica 3,4 -3,2 4,1 -1,1 Lejano Oriente 10,1 -2,6 11,2 2,6 Australia 0,0 n. d. 0,0 n. d.

Definiciones: [1] Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (lleg.+sal. excluyendo tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (lleg.+sal.); [2] Cifras preliminares; [3] Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos lleg.+sal.); [4] Solo tráfico de entrada; [5] Tráfico de vuelos previstos y chárter; [6] cambio absoluto con respecto al año anterior en % ; *Carga = flete + correo.

