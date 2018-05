Rapport de trafic de Fraport - Avril 2018 : la forte croissance se poursuit

FRA/gk-dh - En avril 2018, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli quelque 5,7 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 5,8 %. Sans les annulations de vol liées aux conditions météorologiques et à la grève, le nombre de passagers aurait augmenté de 7,2 %. Au cours de la période allant de janvier à avril, FRA a atteint une croissance cumulée de 8,7 %. Le trafic européen (en hausse de 10,8 %) a continué d'être le moteur de la croissance du nombre de passagers au mois d'avril. Le volume de fret (fret et service postal aérien) à FRA s'est amélioré de 2,3 % pour atteindre 189 634 tonnes métriques.

Les mouvements d'avions ont grimpé de 8,4 %, pour totaliser 42 922 décollages et atterrissages en avril 2018. De nouveau, le trafic européen a été le principal moteur de la croissance (en hausse de 11,6 %). Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont augmenté de 5,5 % avec quelque 2,6 millions de tonnes métriques.

Sur l'ensemble du Groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont affiché des résultats positifs. L'aéroport de Ljubljana (LJU), dans la capitale de la Slovénie, a desservi 157 837 passagers, ce qui représente une augmentation de 19,4 %. Les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont rapporté une croissance du trafic combinée de 2,8 % avec environ 1,1 million de passagers. Le trafic total des 14 aéroports régionaux grecs a bondi de 10,6 % avec plus de 1,3 million de passagers. Plus précisément, l'aéroport à fort trafic de Thessalonique (SKG) a rebondi fortement, l'aéroport ayant desservi 521 822 passagers en avril 2018 (en hausse de 10,1 %). En mars 2018, SKG rapportait toujours une baisse du nombre de passagers en raison de la fermeture de la piste dans le cadre de travaux de rénovation. L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a affiché une croissance du trafic de 9,2 %, pour atteindre environ 1,7 million de passagers. Dans les aéroports Twin Star de Varna (VAR) et Burgas (BOJ) sur la côte bulgare de la mer Noire, le nombre de passagers a grimpé de 59,2 %, avec un total de 124 421 passagers. Le trafic à l'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a augmenté de 27,5 % pour atteindre environ 1,9 million de passagers. 491 250 passagers au total ont utilisé l'aéroport de Hanovre (HAJ) dans le nord de l'Allemagne, en hausse de 5,8 %. L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a vu une avancée du trafic de 11,8 % avec quelque 1,3 million de passagers. En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a accueilli environ 3,7 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 8,3 %.

Aéroports du groupe Fraport[1] Avril 2018





Aéroports totalement Part de Passagers Marchandises* Mouvements consolidés (%) Mois DELTA % Mois DELTA % Mois % FRA Francfort Allemagne 100,00 5 743 754 5,8 186 563 2,1 42 922 8,4 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 157 837 19,4 973 10,7 3 145 18,2 Fraport Brésil 100,00 1 074 496 2,8 6 784 47,2 10 663 2,6 FOR Fortaleza Brésil 100,00 437 047 1,9 3 592 21,1 3 992 1,5 POA Porto Alegre Brésil 100,00 637 449 3,3 3 192 94,3 6 671 3,3 Aéroports régionaux de Grèce A+B 73,40 1 333 803 10,6 667 71,7 12 155 6,8 Aéroports régionaux de Grèce A 73,40 876 595 12,3 511 95,0 7 553 9,1 CFU Kerkyra (Corfou) Grèce 73,40 113 244 38,3 12 n.d. 1 139 35,9 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 193 840 5,6 40 28,9 1 337 2,5 EFL Kefalonia Grèce 73,40 17 137 83,6 0 s/o 207 24,0 KVA Kavala Grèce 73,40 9 909 -14,5 10 17,2 155 -12,9 PVK Aktion/Preveza Grèce 73,40 4 562 -1,7 0 n.d. 123 6,0 SKG Thessaloniki Grèce 73,40 521 822 10,1 448 >100,0 4 298 5,5 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 16 081 1,0 2 n.d. 294 18,5 Aéroports régionaux de Grèce B 73,40 457 208 7,6 156 23,3 4 602 3,3 JMK Mykonos Grèce 73,40 46 124 30,1 8 27,0 512 15,1 JSI Skiathos Grèce 73,40 1 869 8,4 0 n.d. 76 24,6 JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 126 023 25,5 13 48,4 1 203 33,7 KGS Kos Grèce 73,40 45 083 6,1 23 54,3 553 -1,4 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 27 613 10,4 32 1,4 320 -23,8 RHO Rhodes Grèce 73,40 196 430 -4,5 57 32,5 1 660 -5,5 SMI Samos Grèce 73,40 14 066 1,8 22 3,4 278 -10,9 LIM Lima Pérou[2] 70,01 1 702 972 9,2 21 701 5,4 15 696 6,4 Fraport Twin Star 60,00 124 421 59,2 834 -19,9 1 163 36,0 BOJ Burgas Bulgarie 60,00 47 252 >100,0 826 -20,0 472 71,0 VAR Varna Bulgarie 60,00 77 169 32,7 8 -12,9 691 19,3 Dans les aéroports consolidés par mise en équivalence[2] AYT Antalya Turquie 51,00 1 856 709 27,5 n.d. n.d. 12 176 20,2 HAJ Hanovre Allemagne 30,00 491 250 5,8 1 425 21,4 6 404 6,0 LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 282 383 11,8 n.d. n.d. 12 544 8,8 XIY Xi'an Chine 24,50 3 679 316 8,3 21 792 5,3 27 091 3,7

Aéroports du groupe Fraport[1] Cumul annuel (CA) 2018 Passagers Marchandises* Mouvements en CA DELTA en CA DELTA en CA DELTA Aéroports totalement consolidés % % % FRA Francfort Allemagne 20 174 666 8,7 713 963 0,5 156 135 8,3 LJU Ljubljana Slovénie 487 152 15,8 4 003 11,1 10 458 6,1 Fraport Brésil 4 621 664 4,3 25 875 47,6 43 636 1,6 FOR Fortaleza Brésil 1 998 883 2,5 13 725 24,0 17 136 0,5 POA Porto Alegre Brésil 2 622 781 5,6 12 150 88,1 26 500 2,4 Aéroports régionaux de Grèce A+B 3 107 141 2,5 2 374 -11,1 30 599 0,8 Aéroports régionaux de Grèce A 2 193 021 1,2 1 738 -18,4 20 211 1,7 CFU Kerkyra (Corfou) Grèce 183 477 38,1 44 >100,0 2 369 58,4 CHQ La Canée (Crète) Grèce 347 636 -13,2 132 -21,1 2 461 -18,3 EFL Kefalonia Grèce 25 916 72,0 0 n.d. 470 19,6 KVA Kavala Grèce 90 833 >100,0 19 -35,3 1 116 >100,0 PVK Aktion/Preveza Grèce 5 642 9,7 0 n.d. 343 1,5 SKG Thessalonique Grèce 1 514 273 -3,0 1 540 -20,3 12 785 -5,4 ZTH Zakynthos Grèce 25 244 2,2 3 n.d. 667 7,6 Aéroports régionaux de Grèce B 914 120 5,7 637 17,8 10 388 -0,9 JMK Mykonos Grèce 67 778 -9,4 12 -14,1 897 -5,5 JSI Skiathos Grèce 4 935 9,3 0 n.d. 212 25,4 JTR Santorin (Thira) Grèce 240 517 19,4 46 10,6 2 256 20,0 KGS Kos Grèce 84 929 11,5 72 -12,5 1 331 1,5 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 90 637 -0,4 133 3,8 1 260 -14,3 RHO Rhodes Grèce 381 421 1,7 287 60,7 3 467 -3,4 SMI Samos Grèce 43 903 3,9 87 -9,7 965 -13,5 LIM Lima Pérou[2] 7 021 982 10,0 87 485 7,4 62 992 6,4 Fraport Twin Star 340 639 66,8 3 296 -27,5 3 482 31,1 BOJ Burgas Bulgarie 84 862 61,8 3 270 -26,0 998 14,3 VAR Varna Bulgarie 255 777 68,6 26 -79,1 2 484 39,4 Dans les aéroports consolidés par mise en équivalence[2] AYT Antalya Turquie 4 425 676 23.9 n.d. n.d. 29 850 15,3 HAJ Hanovre Allemagne 1 553 979 7,6 6 639 2,2 22 036 1,6 LED Saint-Pétersbourg Russie 4 459 717 10,2 n.d. n.d. 45 656 7,7 XIY Xi'an Chine 14 131 790 6,8 86 317 10,3 104 854 3,2

Aéroport de Francfort[3]







Avril 2018 Mois DELTA % CA 2018 DELTA %



Passagers 5 744 042 5,8 20 175 873 8,7



Marchandises (fret et service postal) 189 634 2,3 729 244 1,1



Mouvements d'avions 42 922 8,4 156 135 8,3



MTOW (en tonnes métriques)[4] 2 627 846 5,5 9 723 389 6,0



PAX/PAX-vol[5] 142,8 -2,3 138,5 0,1



Coefficient d'occupation (%) 78,4 76,2



Taux de ponctualité (%) 74,4 73,3







Aéroport de Francfort part PAX DELTA part PAX DELTA

Répartition régionale Mois %[6] CA %[6]



Continental 65,3 9,9 62,7 12,3



Allemagne 11,1 5,3 11,4 5,3



Europe (sauf Allemagne) 54,2 10,8 51,3 14,0



Europe de l'Ouest 45,3 10,2 42,9 13,6



Europe de l'Est 8,9 14,0 8,5 15,9



Intercontinental 34,7 -1,1 37,3 3,2



Afrique 4,4 3,9 4,7 10,9



Moyen-Orient 5,4 -0,7 6,0 3,0



Amérique du Nord 11,4 -1,3 11,3 2,7



Amérique centrale et du Sud 3,4 -3,2 4,1 -1,1



Extrême Orient 10,1 -2,6 11,2 2,6



Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Définitions : [1] Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commerical et non-commercial (arr. + dép.) ; [2] Données préliminaires ; [3] Trafic commercial et non-commercial : passagers (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises (comptabilisation unique pour arr. + dép. +transit, en tonnes métriques), Mouvements (arr. + dép.) ; [4] Trafic entrant uniquement ; [5] Trafic régulier et charter ; [6] Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + courrier.

