Čína natočila nový dokumentární film o moderním životě v autonomní oblasti Sin-ťiang

Tento 80 minutový dokumentární film ukazuje soudobý život v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang na severozápadě Číny a má celkem čtyři části: Changing Times (Časy se mění), Following the Money (Následování peněz), New Generations (Nové generace) a Man and Nature (Člověk a příroda).

Dokumentární film vypráví příběhy o tom, jak čínská vláda podporuje obyvatele Sin-ťiangu, jak místní lidé jdou za svými sny a přináší také informace o kulturním dědictví a rozvoji této oblasti v duchu zásad harmonické společné existence člověka a přírody.

Ve filmu se představí 24 lidí žijících v severní a jižní části pohoří Tchien-šan během společensko-hospodářských změn a chce vyvrátit zažité předsudky a chybné představy lidí o tomto regionu.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE

