Китай выпустил новый документальный фильм о Синьцзяне

ПЕКИН, 21 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:

16 апреля телеканал China Global Television Network (CGTN) выпустил новый документальный фильм «За горами: жизнь в Синьцзяне» (Beyond the Mountains: Life in Xinjiang).