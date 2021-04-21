Китай выпустил новый документальный фильм о Синьцзяне
Apr 21, 2021, 09:41 ET
ПЕКИН, 21 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:
16 апреля телеканал China Global Television Network (CGTN) выпустил новый документальный фильм «За горами: жизнь в Синьцзяне» (Beyond the Mountains: Life in Xinjiang).
В 80-минутном документальном фильме рассказывается о современной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в северо-западной части Китая. Этот документальный фильм показывает зрителям все аспекты местной жизни и снят в четырех частях: «Эпоха перемен», «Вслед за деньгами», «Новые поколения» и «Человек и природа».
В фильме рассказывается о том, как правительство поддерживает народ Синьцзяна, как местные жители идут к своей мечте, о местном культурном наследии и развитии, а также о гармоничном сосуществовании человека и природы.
Фильм показывает жизнь 24 человек в районах к северу и к югу от гор Тянь-Шань на фоне бурных социально-экономических преобразований и был снят с целью сломать стереотипы и рассеять ложные представления за пределами региона.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE
SOURCE CCTV+
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