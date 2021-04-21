Китай выпустил новый документальный фильм о Синьцзяне

В 80-минутном документальном фильме рассказывается о современной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в северо-западной части Китая. Этот документальный фильм показывает зрителям все аспекты местной жизни и снят в четырех частях: «Эпоха перемен», «Вслед за деньгами», «Новые поколения» и «Человек и природа».

В фильме рассказывается о том, как правительство поддерживает народ Синьцзяна, как местные жители идут к своей мечте, о местном культурном наследии и развитии, а также о гармоничном сосуществовании человека и природы.

Фильм показывает жизнь 24 человек в районах к северу и к югу от гор Тянь-Шань на фоне бурных социально-экономических преобразований и был снят с целью сломать стереотипы и рассеять ложные представления за пределами региона.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE

SOURCE CCTV+