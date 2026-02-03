IRVINE, Calif., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cinco modelos de Kia fueron galardonados con los premios Editors' Choice de Car and Driver 2026, que reconocen a los vehículos que ofrecen un rendimiento, una relación calidad-precio y un placer de conducción excepcionales en sus respectivos segmentos. Los cinco vehículos Kia han sido galardonados repetidamente el año pasado, incluyendo el sedán K5, que se ha ganado un lugar en la lista cada año desde su debut como modelo del 2021.

Cinco modelos de Kia ganan los premios Editors’ Choice de Car and Driver 2026 (PRNewsfoto/Kia America)

Minivans: Kia Carnival del 2026 y Kia Carnival Hybrid del 2026

SUV compacto eléctrico: Kia EV6 del 2026

SUV mediano eléctrico: Kia EV9 del 2026

Sedán familiar mediano: Kia K5 del 2026

"Estos resultados reflejan la intención detrás del diseño, la ingeniería y la fabricación de nuestros vehículos", afirmó Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia América. "En cinco segmentos diferentes, nuestro enfoque en el desarrollo de vehículos atractivos para conducir, prácticos de poseer y con un valor competitivo se mantiene igual".

Los ganadores del premio Editors' Choice de Car and Driver se seleccionan entre más de 450 vehículos probados, calificados y clasificados en 47 segmentos. Para optar al premio, cada vehículo debe obtener una calificación de al menos 9 de 10 estrellas, basada en las exhaustivas pruebas instrumentadas, la evaluación práctica y la evaluación experta de la publicación sobre el cumplimiento de la misión, el valor y la experiencia de conducción.

"Para ganar un premio Editors' Choice, un vehículo debe ser calificado como el mejor de su clase por los editores de Car and Driver. Considero que este premio es la mejor manera para que los compradores de autos encuentren los que merecen su consideración; si es un Editors' Choice, merece la pena echarle un vistazo", declaró Tony Quoirga, editor jefe de Car and Driver. Los ganadores de Kia demuestran la capacidad de la compañía para fabricar excelentes vehículos familiares, como la minivan Carnival, el sedán familiar K5 y dos prácticos y atractivos vehículos eléctricos: el EV6 y el EV9.

Los galardonados con la Elección del Editor abarcan una amplia gama de carrocerías, desde sedanes y minivans familiares hasta SUV eléctricos avanzados. Los vehículos reconocidos para el año modelo 2026 ejemplifican la convicción de Car and Driver de que los mejores vehículos son aquellos que combinan un valor excepcional con una experiencia de conducción atractiva.

La lista completa de ganadores de premios está disponible en CarandDriver.com.

