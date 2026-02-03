Tras las mejores ventas anuales de la historia en 2025, las ventas totales de enero aumentaron un 13 % interanual.

Carnival, Sportage, K5, Telluride, Seltos y K4 registraron récords en enero.

Las ventas de todos los modelos electrificados y SUV establecieron nuevos récords en enero.

IRVINE, Calif., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La racha récord de ventas de Kia America continuó en el nuevo año con 64,502 unidades vendidas en enero, un aumento del 13% con respecto al máximo anterior, establecido en enero de 2025.

Seis modelos de Kia: Carnival (+60%), Sportage (+23%), K5 (+8%), Telluride (+7%), Seltos (+6%) y K4 (+2%), registraron sus mejores ventas en enero, mientras que las ventas de los modelos electrificados de Kia (+45%) y SUV (+14%) también establecieron nuevos récords de ventas para enero.

KIA AMERICA CONTINÚA SU RACHA GANADORA CON VENTAS RÉCORD EN ENERO (PRNewsfoto/Kia America)

"Tras tres récords anuales de ventas consecutivos, el rendimiento récord de enero demuestra que Kia no baja el ritmo, ya que la estrategia de la marca de ofrecer a los clientes todo lo que necesitan y más de lo que esperan en una variedad de segmentos y motores atrae cada vez a más clientes nuevos", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia America.

Con el nuevo SUV insignia Telluride del 2027, ahora disponible en versión híbrida, y el esperado hatchback K4, que llegará pronto a los concesionarios, 2026 demostrará una vez más el valor de ofrecer una gama equilibrada a los clientes estadounidenses, y confiamos en que nuestra trayectoria ascendente continuará.

Además del rendimiento de ventas mensual, Kia America también realizó anuncios adicionales, entre ellos:

Precios del nuevo Kia Telluride 2027, SUV de 3 filas (ICE), desde $39,190[1] para la versión LX con tracción delantera. Siete modelos de Kia obtuvieron los máximos honores en los premios "Best Cars for the Money" de U.S. News & World Report 2026, incluyendo:

Mejor SUV eléctrico mediano por su precio: Kia EV9 del 2026

Mejor SUV mediano de tres filas por su precio: Kia Sorento del 2026

Mejor SUV híbrido mediano por su precio: Kia Sorento híbrido del 2026

Mejor SUV híbrido compacto por su precio: Kia Sportage híbrido del 2026

Mejor híbrido compacto enchufable por su precio: Kia Sportage híbrido enchufable del 2026

Mejor SUV híbrido subcompacto por su precio: Kia Niro del 2026

Mejor auto compacto por su precio: Kia K4 del 2026

El Kia K4 Hatchback del 2026 salió a la venta este mes, uniéndose al Kia Telluride del 2027 en los concesionarios de todo el país.



Mes de Enero EL AÑO HASTA LA FECHA Model 2026 2025 2026 2025 EV9 674 1,232 674 1,232 EV6 540 1,542 540 1,542 K4/Forte 11,642 11,616 11,642 11,616 K5 6,276 4,357 6,276 4,357 Soul 1,731 3,554 1,731 3,554 Niro 3,170 1,202 3,170 1,202 Seltos 5,278 2,840 5,278 2,840 Sportage 13,984 11,357 13,984 11,357 Sorento 5,904 6,871 5,904 6,871 Telluride 9,424 8,771 9,424 8,771 Carnival 5,879 3,665 5,879 3,665 Total 64,502 57,007 64,502 57,007

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876062/2026_Sportage.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America