Čínské město Liaocheng navázalo přátelské vztahy a spolupráci s městem Paks v Maďarsku

Li Changping poděkovala jménem městského výboru strany a městské správy Liaochengu hostům a přátelům za jejich dlouhodobý zájem a podporu projevované městu Liaocheng a krátce město představila. Uvedla, že navázání přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma městy otevřelo novou kapitolu vzájemného prospěchu, oboustranně výhodné spolupráce a společného rozvoje. Zároveň partnerským městům popřála, aby dokázala využít této příležitosti k dosažení větších úspěchů prostřednictvím rozšíření spolupráce, posílení vzájemné komunikace a podpory personálních výměn.

Na slavnostním ceremoniálu podepsali Li Changping a Szabo Peter jménem svých měst dohodu o navázání přátelských a kooperativních vztahů. Společnost Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. darovala městu Paks 30 000 respirátorů evropského standardu FFP2. Společnost Mingshang Trading Company pak podepsala řadu dohod s maďarskou společností Wink Group a maďarským vinařstvím Cathedral Winery.

