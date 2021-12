Liaocheng nawiązuje przyjacielskie i owocne stosunki z węgierskim Paks

Podczas uroczystości przemówienie w formacie video wygłosił Ambasador Węgier w Chinach Mate Pesti. Głos zabrali również Liu Zhenhua - szef Wydziału Politycznego Ambasady Chin na Węgrzech, Li Yongsen - zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Prowincji Shandong, Szabo Peter - burmistrz miasta Paks, Laszlo Krisar - honorowy radca ds. gospodarczych Węgier i honorowy obywatel miasta Liaocheng, Adam Daniel - urzędnik ds. kultury i edukacji Ambasady Węgier w Chinach i zastępca dyrektora Instytutu Liszta – Węgierskiego Centrum Kultury w Pekinie oraz Huang Chenfeng - prezes węgierskiej grupy Wink. W swoich mowach wszyscy wyrazili uznanie dla ustanowienia przyjaznych i opartych na współpracy stosunków pomiędzy Liaocheng i Paks, mając nadzieję, że oba miasta wykorzystają tę okazję do rozwinięcia potencjału współpracy, przeprowadzą głębszą pragmatyczną kooperację na większą skalę i dołożą starań, aby osiągnąć obopólne korzyści i wzajemne rezultaty, jak podaje Biuro Informacyjne Rządu Miejskiego Liaocheng.

W imieniu Miejskiego Komitetu Partii Liaocheng i władz miasta Li Changping wyraziła swoją wdzięczność gościom i przyjaciołom za ich długoterminową opiekę i wsparcie dla Liaocheng oraz dokonała krótkiego wprowadzenia na temat miasta Liaocheng. Zaznaczyła, że ustanowienie przyjaznych i opartych na współpracy stosunków między oboma miastami otwiera nowy rozdział wzajemnych korzyści, obustronnej współpracy i wzajemnego rozwoju. Wyraziła nadzieję, że oba miasta mogą wykorzystać tę okazję do wypracowania lepszych wyników poprzez rozszerzenie współpracy, wzmocnienie wzajemnej komunikacji i promowanie wymiany międzyludzkiej.

Podczas ceremonii Li Changping i Szabo Peter podpisali Umowę o ustanowieniu przyjaznych i partnerskich stosunków w imieniu swoich miast. Firma Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. podarowała miastu Paks 30000 masek o europejskim standardzie (FFP2). Firma Mingshang Trading Company podpisała szereg umów z Hungarian Wink Group i Hungarian Cathedral Winery.

Linki do zdjęć:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410543

Podpis: Uroczystość podpisania umowy

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410550

Podpis: Przemówienie ambasadora Węgier w Chinach, Mate Pesti.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410551

Podpis: Przemówienie Laszlo Krisara, Honorowego Obywatela Miasta Liaocheng.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410552

Podpis: Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. przekazała miastu Paks 30 000 masek o europejskim standardzie (FFP2).

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1707322/1_Signing_ceremony.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1707321/2_Ambassador.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1707320/3_Honorary_Citizen.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1707319/4_Donation.jpg

SOURCE Information Office of Liaocheng Municipal Government