Ляочэн устанавливает дружественные и рабочие отношения с венгерским Пакшем

Ли Чанпин, выступавшая от имени муниципального комитета Партии и муниципального правительства Ляочэна, выразила свою признательность гостям и друзьям за их многолетнюю помощь и поддержку в адрес города, сделав краткое представление города Ляочэн. Она заявила, что установление дружественных и рабочих взаимоотношений между двумя городами открывает новые перспективы обеспечения взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и общего развития. Она также выразила надежду на то, что два города смогут воспользоваться этой возможностью для достижения лучших результатов за счет расширения сотрудничества, укрепления взаимных связей и стимулирования международных обменов.

От имени своих городов Ли Чанпин и Сабо Петер подписали на церемонии Договор об установлении дружественных и рабочих взаимоотношений. Компания Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. безвозмездно передала городу Пакш 30 тысяч масок европейского стандарта (FFP2). Mingshang Trading Company подписала ряд соглашений с Hungarian Wink Group и Hungarian Cathedral Winery.

Подпись: Обстановка на церемонии подписания

Подпись: Посол Венгрии в Китае Мате Пешти произнес речь.

Подпись: Почетный гражданин города Ляочэн Ласло Кришар выступил с речью.

Подпись: Компания Liaocheng Techgong Health Science and Technology Co. Ltd. безвозмездно передала городу Пакш 30 тысяч масок европейского стандарта (FFP2).

