Cipla recebe aprovação final para versão genérica do IMITREX® da GlaxoSmithKline (Spray Nasal Sumatriptan, 20 mg)

MUMBAI, Índia, 3 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) (doravante denominada "Cipla") anunciou hoje que recebeu aprovação final para seu Pedido Abreviado de Novo Medicamento (ANDA - Abbreviated New Drug Application) para o Spray Nasal Sumatriptan, 20 mg da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA - Food and Drug Administration).

O Spray Nasal Sumatriptano USP, 20 mg da Cipla é uma versão terapêutica genérica equivalente ao Spray Nasal Imitrex® da GlaxoSmithKline.

O Spray Nasal Imitrex® é um agonista (triptano) do receptor da serotonina (5-HT1B/1D) indicado para o tratamento agudo da enxaqueca com ou sem aura em adultos.

De acordo com a IQVIA (IMS Health), o Spray Nasal Imitrex® de 20mg e seus equivalentes genéricos alcançaram um total de vendas nos EUA de aproximadamente US$ 53,3 milhões para o período de 12 meses que termina em dezembro de 2020.

Fundada em 1935, a Cipla é uma empresa farmacêutica global com foco no crescimento rápido e sustentável, em medicamentos genéricos complexos e no aprofundamento de portfólios nos mercados nacionais da Índia, África do Sul, América do Norte e importantes mercados regulados e emergentes. Nossa solidez nos segmentos de terapias respiratórias, anti-retrovirais, anti-infecciosas, de urologia, cardiologia e do SNC (sistema nervoso central) é altamente conhecida. Nossas 46 fábricas ao redor do mundo produzem mais de 50 formulações de dosagens e mais de 1.500 produtos utilizando plataformas de tecnologia avançada para atender aos nossos mais de 80 mercados. A Cipla ocupa a posição de 3ª maior empresa farmacêutica na Índia (IQVIA MAT dezembro de 2020), a 3ª maior no mercado farmacêutico privado na África do Sul (IQVIA MAT dezembro de 2020), e está entre os maiores distribuidores de medicamentos genéricos nos Estados Unidos. Fazer a diferença para os pacientes inspira todos os aspectos do trabalho da Cipla há mais de oito décadas. Nosso produto transformador oferecendo uma terapia antirretroviral tripla para pacientes com HIV/AIDS por menos de um dólar por dia na África em 2001 é amplamente reconhecido por ter contribuído na inclusão, no acesso e na acessibilidade financeira ao centro do movimento do HIV. Como cidadão corporativo responsável, a abordagem humanitária da saúde na busca do objetivo de 'Cuidar da Vida' e nos elos profundamente enraizados na comunidade onde está presente torna a Cipla a parceira ideal para organizações, pares e todos os participantes da saúde global. Para mais informações, acesse www.cipla.com ou pelo Twitter, Facebook, LinkedIn.

