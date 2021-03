Cipla reçoit l'approbation finale pour la version générique d'IMITREX® de GlaxoSmithKline (spray nasal au sumatriptan, 20 mg)

MUMBAI, Inde, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- La société Cipla Limited (BSE : 500087) (NSE : CIPLA EQ) (ci-après dénommée « Cipla ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation finale de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) pour le spray nasal au sumatriptan, 20 mg.

Le spray nasal au sumatriptan, 20 mg, USP, de Cipla est une version générique équivalente sur le plan thérapeutique, classée AB, du spray nasal Imitrex® de GlaxoSmithKline.

Le spray nasal Imitrex® est un agoniste des récepteurs de la sérotonine (5-HT1B/1D) (triptan) indiqué pour le traitement aigu de la migraine avec ou sans aura chez les adultes.

Selon l'IQVIA (IMS Health), le spray nasal Imitrex® 20 mg et ses équivalents génériques ont réalisé des ventes aux États-Unis d'environ 53,3 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2020.

À propos de Cipla :

Fondée en 1935, Cipla est une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur une croissance agile et durable, sur les génériques complexes et sur l'approfondissement de son portefeuille sur ses marchés d'origine, à savoir l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord et les principaux marchés réglementés et émergents. Nos atouts dans les domaines de la respiration, des antirétroviraux, de l'urologie, de la cardiologie, des anti-infectieux et du système nerveux central (SNC) sont bien connus. Nos 46 sites de fabrication dans le monde produisent plus de 50 formes de dosage et plus de 1 500 produits en utilisant des plates-formes technologiques de pointe pour répondre à nos plus de 80 marchés. Cipla est classé 3ème en Inde (IQVIA MAT December' 20), 3ème sur le marché privé pharmaceutique en Afrique du Sud (IQVIA MAT December' 20), et fait partie des acteurs les plus importants dans le domaine des génériques aux Etats-Unis. Depuis plus de huit décennies, faire une différence pour les patients a inspiré chaque aspect du travail de Cipla. Il est largement reconnu que notre offre, qui change de paradigme, d'une trithérapie antirétrovirale contre le VIH/SIDA à moins d'un dollar par jour en Afrique en 2001 a contribué à placer l'intégration, l'accessibilité et le caractère abordable au centre du mouvement de lutte contre le VIH. Entreprise citoyenne responsable, l'approche humanitaire de Cipla en matière de soins de santé dans la poursuite de son objectif « Caring for Life » et les liens communautaires profondément enracinés partout où elle est présente font d'elle un partenaire de choix pour les organismes de santé mondiaux, ses pairs et toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cipla.com , ou cliquer sur Twitter , Facebook , LinkedIn .

