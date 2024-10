Circuit de redécouverte de la Route de la soie à Pékin : une fenêtre sur une métropole moderne

PÉKIN, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ - Un rapport de CRIOnline :

Silk Road Influencers Visit the Forbidden City, Photo by Zhang Guowei

Le circuit de redécouverte de la Route de la soie à Pékin en 2024 : L'événement « Explorer une ville modernisée regorgeant d'opportunités » s'est achevé le 25 octobre, offrant aux influenceurs du monde entier une vaste vitrine de Pékin en tant que carrefour du patrimoine culturel et de l'innovation technologique. Au cours de l'événement, Pékin a accueilli des influenceurs de plus de dix pays, avec des participants venant notamment d'Albanie, du Brésil et d'Éthiopie. Ils ont acquis une connaissance approfondie des réalisations de Pékin dans les domaines du patrimoine culturel, de l'économie numérique et du développement écologique, ce qui leur a permis de se faire une idée précise de l'ampleur de la modernisation de la ville.

Kanat Sakhariyanov, directeur général d'Atameken Business Channel, salue la Cité interdite comme un magnifique trésor culturel de l'humanité. Aleksei Filatov, responsable du contenu vidéo chez VKontakte, exprime son admiration pour le leadership de Pékin en matière de technologie de conduite autonome : « Je vois une ville où la technologie de conduite autonome progresse rapidement ». L'influenceuse malaisienne Chloe Kwok Wei Yan fait l'éloge de la « transformation stupéfiante » du parc Shougang, le présentant comme un modèle de durabilité urbaine et de civilisation écologique.

Endalkachew Sime, ancien ministre éthiopien de la planification et du développement, décrit Pékin comme « une métropole mondiale dynamique et unique qui continue à préserver sa riche histoire ». Michael Doerrer, directeur de la communication à l'International Council on Clean Transportation, encourage le public mondial à découvrir Pékin : « Ne vous contentez pas de vous asseoir sur votre canapé et d'imaginer la Chine et Pékin, parce que ce n'est pas ce que vous pensez, la réalité dépasse votre imagination ! »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2543180/image_1.jpg