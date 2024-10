Pekings Silk Road Rediscovery Tour: A Window into a Modern Metropolis

PEKING, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Ein Bericht von CRIOnline:

Silk Road Influencers Visit the Forbidden City, Photo by Zhang Guowei

Pekings 2024 Silk Road Rediscovery Tour:: Explore a Modernized City of Opportunities ging am 25. Oktober zu Ende und bot Influencern aus der ganzen Welt eine umfassende Präsentation Pekings als Knotenpunkt von kulturellem Erbe und technologischer Innovation. Während der Veranstaltung in Peking waren Influencer aus mehr als zehn Ländern zu Gast, wobei die Teilnehmer aus so unterschiedlichen Ländern wie Albanien, Brasilien und Äthiopien kamen. Sie erhielten detaillierte Einblicke in die Errungenschaften Pekings in den Bereichen kulturelles Erbe, digitale Wirtschaft und ökologische Entwicklung und gewannen so einen umfassenden Überblick über die umfassende Modernisierung der Stadt.

Kanat Sakhariyanov, General Director des Atameken Business Channel, lobte die Verbotene Stadt als einen großartigen kulturellen Schatz der Menschheit. Aleksei Filatov, Head of Video Content bei VKontakte, äußerte seine Bewunderung für Pekings Vorreiterrolle in der Technologie des autonomen Fahrens: „Ich sehe eine Stadt, in der die Technologie des autonomen Fahrens schnell voranschreitet." Die malaysische Internet-Influencerin Chloe Kwok Wei Yan lobte die „atemberaubende Umgestaltung" des Shougang-Parks und hob ihn als Modell für urbane Nachhaltigkeit und ökologische Zivilisation hervor.

Endalkachew Sime, ehemaliger äthiopischer Minister für Planung und Entwicklung, lobte Peking als „eine pulsierende und einzigartige globale Metropole, die ihre reiche Geschichte bewahrt". Michael Doerrer, Communications Director des International Council on Clean Transportation, ermutigte das internationale Publikum, Peking aus erster Hand zu erleben: „Setzen Sie sich nicht einfach auf Ihre Couch und stellen Sie sich China und Peking vor, denn es ist nicht so, wie Sie es sich vorstellen – es übersteigt Ihre Vorstellungskraft!"

