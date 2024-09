CirQHP Indoor Hybrid de Midea : un changement de cap dans la technologie des pompes à chaleur

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Midea, une marque leader dans l'industrie du CVC, a présenté sa nouvelle pompe à chaleur hybride intérieure qui a remporté le prestigieux prix Innovative Heating Technology Gold Award lors du salon IFA. Le système CirQHP Indoor Hybrid est une pompe à chaleur intérieure compacte qui ne nécessite pas d'unité extérieure. Cette caractéristique offre une plus grande flexibilité dans les options d'installation, ce qui en fait un excellent choix pour les maisons situées à proximité de voisins ou de maisons mitoyennes.

Le CirQHP Indoor Hybrid constitue une solution parfaite pour ceux qui hésitent à passer à la technologie de la pompe à chaleur en raison de certaines de ses contraintes. Les coûts d'investissement sont peu élevés, aucune rénovation de maison n'est nécessaire, et le produit peut être intégré directement à la solution de chaudière à gaz existante.

Le CirQHP Indoor Hybrid change vraiment la donne, avec ses dimensions compactes, son design élégant, avec l'aimable autorisation du Midea Italy Design Center, et sa structure claire et simple qui le rend à la fois facile à installer et esthétique. Il peut être raccordé aux radiateurs existants et au chauffage par le sol. En outre, ses caractéristiques exceptionnelles en font un produit idéal pour ceux qui recherchent un moyen écologique, fiable et rentable de chauffer leur maison. Avec une capacité de chauffage de 4,5 kW, le CirQHP Indoor Hybrid offre une classe d'efficacité énergétique A++ en chauffage et peut fonctionner à des températures pouvant descendre jusqu'à -20 °C.

Le basculement automatique entre la chaudière à gaz et la pompe à chaleur permet d'offrir aux utilisateurs finaux le mode le plus rentable, et le moniteur de consommation d'énergie intégré permet de garder un œil sur les coûts. Le système passe d'une source d'énergie à l'autre en fonction des préférences de l'utilisateur final : la température ambiante, les coûts énergétiques en temps réel ou le mode environnemental pour une empreinte carbone réduite.

L'Europe est déjà à la pointe de la transition des combustibles fossiles vers la technologie des pompes à chaleur, et le CirQHP Indoor Hybrid de Midea est parfaitement adapté à ce marché, notamment parce qu'il fonctionne avec le réfrigérant naturel R290.

L'engagement de Midea en faveur de l'innovation et de la durabilité a une fois de plus placé la barre très haut pour l'industrie. Grâce au CirQHP Indoor Hybrid, Midea a développé un produit qui relève les défis des pompes à chaleur traditionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui recherchent un moyen durable et plus abordable de chauffer leur maison. Synergie hybride, en intérieur !