CirQHP Indoor Hybrid von Midea: ein Paradigmenwechsel in der Wärmepumpentechnologie

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Midea, eine führende Marke in der HLK-Branche, hat seine neue Hybrid-Wärmepumpe für den Innenbereich vorgestellt, die auf der IFA-Messe mit dem angesehenen Innovative Heating Technology Gold Award ausgezeichnet wurde. Die CirQHP Indoor Hybrid ist eine kompakte Wärmepumpe für den Innenbereich, die ein Außengerät überflüssig macht. Diese Eigenschaft bietet eine größere Flexibilität bei der Installation, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Häuser macht, die sich in der Stadt oder in unmittelbarer Nähe zu Nachbarn befinden.

Die CirQHP Indoor Hybrid ist die perfekte Lösung für alle, die aufgrund einiger Einschränkungen zögern, auf die Wärmepumpentechnologie umzusteigen. Es fallen keine hohen Investitionskosten an, es ist keine Hausrenovierung erforderlich und das Produkt kann direkt in die bestehende Gaskessellösung integriert werden.

CirQHP Indoor Hybrid ist ein wahres Multitalent, das mit seinen kompakten Abmessungen, seinem eleganten Design, das vom Midea Italy Design Center entwickelt wurde, und seiner klaren, einfachen Struktur sowohl leicht zu installieren als auch ästhetisch ansprechend ist. Sie kann an vorhandene Heizkörper und Fußbodenheizungen angeschlossen werden und ist aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften ideal für alle, die eine umweltfreundliche, zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit zum Heizen ihrer Wohnung suchen. Mit einer Heizleistung von 4,5 kW bietet die CirQHP Indoor Hybrid eine Energieeffizienzklasse von A++ beim Heizen und kann bei bis zu -20 °C betrieben werden.

Das Produkt kann automatisch zwischen Gaskessel und Wärmepumpe umschalten, um den kosteneffizientesten Modus für den Endverbraucher zu wählen, und der integrierte Energieverbrauchsmonitor hilft, die Kosten im Auge zu behalten. Das System wechselt zwischen zwei Energiequellen entsprechend den Präferenzen des Endverbrauchers: Umgebungstemperatur, Echtzeit-Energiekosten oder Umweltmodus für einen reduzierten CO2-Fußabdruck.

Europa ist bereits führend bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf die Wärmepumpentechnologie, und die Midea CirQHP Indoor Hybrid passt perfekt in diesen Markt, insbesondere weil sie mit dem natürlichen Kältemittel R290 arbeitet.

Das Engagement von Midea für Innovation und Nachhaltigkeit hat die Messlatte für die Branche wieder einmal hoch gelegt. Mit der CirQHP Indoor Hybrid hat Midea ein Produkt entwickelt, das die Herausforderungen herkömmlicher Wärmepumpen meistert und damit eine ideale Lösung für alle darstellt, die nach einer erschwinglicheren, nachhaltigen Art der Beheizung ihres Hauses suchen. Hybride Synergie im Innenbereich!