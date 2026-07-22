Citadel Securities ouvre un bureau à Amsterdam

Un teneur de marché mondial de nouvelle génération renforce sa présence en Europe afin de mieux servir ses clients institutionnels et les marchés financiers européens

MIAMI, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Citadel Securities, un teneur de marché mondial de nouvelle génération axé sur la technologie, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Amsterdam, créant ainsi un pôle européen pour ses activités d'options sur actions. Cette expansion témoigne de l'engagement continu de Citadel Securities en faveur des marchés de capitaux européens, à la fois vastes et dynamiques.

Ce bureau réunira des équipes chargées du trading, de la technologie et de la recherche quantitative afin d'accompagner l'activité croissante de la société dans le domaine des options sur actions et d'améliorer la liquidité sur les marchés européens des dérivés cotés.

« La position d'Amsterdam en tant que destination de premier plan pour les dérivés sur actions, ainsi que son solide vivier de talents techniques et de traders, en font un lieu tout désigné pour étendre notre présence en Europe », a déclaré Dave Silber, responsable des dérivés sur actions institutionnels chez Citadel Securities. « Nous sommes impatients de continuer à investir dans les ressources humaines, les technologies et les infrastructures qui renforcent la résilience des marchés, améliorent la liquidité et soutiennent la croissance continue de l'écosystème des marchés de capitaux européens. »

Citadel Securities est l'un des principaux teneurs de marché au monde dans les domaines des actions, des options sur actions, des obligations d'entreprises, des obligations souveraines, des swaps de taux d'intérêt et du marché des changes. La plateforme technologique de la société apporte de la liquidité à des milliers de clients institutionnels et particuliers à travers le monde, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité du marché grâce à une tarification cohérente, une liquidité importante et une exécution résiliente.

Le bureau d'Amsterdam vient s'ajouter au réseau en pleine expansion de Citadel Securities, qui compte désormais 15 bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, soulignant ainsi l'engagement de la société à servir ses clients partout dans le monde.

À propos de Citadel Securities

Citadel Securities est un teneur de marché mondial de nouvelle génération, axé sur la technologie. Nous offrons aux investisseurs institutionnels et particuliers une liquidité de premier ordre, des tarifs compétitifs et une exécution fluide de bout en bout pour une large gamme de produits financiers.

Nos équipes d'ingénieurs, de traders et de chercheurs s'appuient sur une recherche quantitative de pointe et sur la puissance croissante du calcul, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour alimenter nos analyses et relever les défis les plus cruciaux du marché et de nos clients.

Ensemble, nous façonnons l'avenir des marchés de capitaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur CitadelSecurities.com.

Contact

[email protected]