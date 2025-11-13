CITES elogia a Vantara por su ejemplar cuidado de la vida silvestre y cumplimiento de los estándares globales

-CITES elogia a Vantara de la India por su ejemplar cuidado de la vida silvestre y su pleno cumplimiento de los estándares globales

DUBAI, EAU, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un importante reconocimiento a los esfuerzos de conservación de la India, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ha elogiado a Vantara, la iniciativa pionera de la India en materia de bienestar animal y conservación, por sus estándares de atención de clase mundial, su sólido cumplimiento de las normas internacionales del comercio de vida silvestre y su profundo compromiso con la gestión ética de las especies en peligro de extinción.

Tras una visita oficial de la Secretaría de la CITES a la India en septiembre, las conclusiones se recopilaron en un informe detallado presentado en la septuagésima novena reunión del Comité Permanente de la CITES en Samarcanda, Uzbekistán. El informe destaca el sólido marco de protección de la vida silvestre de la India y elogia a Vantara por su infraestructura veterinaria ejemplar, sus prácticas éticas y su gestión orientada a la conservación.

Estableciendo un referente mundial en el bienestar de la vida silvestre

Según el informe de la Secretaría, "tanto el Centro Zoológico de Rescate y Rehabilitación Greens (GZRRC) como el Fideicomiso para el Bienestar de los Elefantes del Templo Radha Krishna (RKTEWT) operan con estándares excepcionalmente altos y cuentan con instalaciones de vanguardia, incluyendo recintos bien diseñados y atención veterinaria integral".

El equipo observó que las instalaciones de Vantara, que abarcan múltiples zonas de conservación y unidades de cuidado, cumplen plenamente con el Artículo III de la Convención, que regula el cuidado y el comercio de las especies incluidas en el Apéndice I. Es importante destacar que el informe confirmó que no se detectaron importaciones ilegales ni actividades de cría comercial en ninguno de los centros gestionados por Vantara.

Reconociendo el liderazgo ético y legal de la India

La misión de la CITES aplaudió la Ley de Protección de la Vida Silvestre de la India de 1972, enmendada en 2022, que se ajusta plenamente a las obligaciones internacionales. El informe sitúa a la India en la Categoría 1 del Proyecto de Legislación Nacional de la CITES, lo que representa el máximo nivel de cumplimiento, una categoría alcanzada por solo unos pocos países en el mundo.

Reafirmando el impecable historial de la India en materia de cumplimiento del comercio de vida silvestre, la Secretaría señaló:

"La Secretaría no ha encontrado pruebas de que se haya importado ningún animal a la India sin los permisos de exportación o importación de la CITES correspondientes, ni de ninguna importación con fines principalmente comerciales".

Esta declaración constituye un respaldo categórico al marco de conservación transparente y respetuoso de la ley de la India y subraya la integridad de instituciones como Vantara, que trabajan dentro de su ámbito.

Impulsando la ciencia y la compasión

Más allá del cumplimiento normativo, el informe de la CITES destacó la excelencia científica y humanitaria del modelo de cuidado animal de Vantara. Tanto el GZRRC como el RKTEWT fueron reconocidos por sus importantes logros en la atención médica y el tratamiento de animales, y la Secretaría alentó que estos conocimientos e innovaciones se compartieran con la comunidad científica internacional para elevar los estándares de bienestar animal en todo el mundo.

Las instalaciones de Vantara combinan la ciencia moderna con una atención compasiva, ofreciendo a los animales rescatados y rehabilitados amplios hábitats naturalistas, atención médica avanzada y programas de enriquecimiento que priorizan su bienestar físico y psicológico.

Ambos centros han reafirmado su filosofía de priorizar la conservación, aclarando que 'la venta de animales o sus crías nunca ha sido una intención ni se llevará a cabo en el futuro'.

Reconocimiento institucional y logros en la cría

El Centro Zoológico de Rescate y Rehabilitación Greens (GZRRC), reconocido oficialmente por las autoridades indias, fue aprobado por la Autoridad Central de Zoológicos (CZA) en 2019 y revalidado en 2023 y nuevamente en 2025, lo que refleja su constante cumplimiento con los estándares nacionales de la India. El Fideicomiso para el Bienestar de los Elefantes del Templo Radha Krishna (RKTEWT), por su parte, recibió su reconocimiento oficial como zoológico por parte de la CZA en julio de 2025.

En conjunto, las dos instalaciones de Vantara albergan a más de 47.000 animales de miles de especies y mantienen programas de cría aprobados para 42 especies, incluyendo 26 nativas y 16 introducidas. Entre sus mayores logros se encuentran la cría del león asiático, una especie endémica de la India, y el guacamayo de Spix, una de las aves más raras del mundo, que simboliza la esperanza para la recuperación de la biodiversidad global.

Un modelo para el mundo

La mención de la CITES marca un hito en la trayectoria de conservación de la India, que refleja no solo el cumplimiento del derecho internacional, sino también una creciente ética nacional de empatía y responsabilidad ecológica.

Los esfuerzos de Vantara encarnan la convergencia de tradición y tecnología, donde la ciencia veterinaria moderna, la gobernanza ética y el compromiso espiritual se unen para redefinir el concepto de cuidado responsable de la vida silvestre en el siglo XXI.

Como reconoció la CITES, el enfoque de la India, ejemplificado por Vantara, establece un referente mundial para la conservación humanitaria, un modelo a seguir para la protección de nuestro patrimonio natural común.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822535/CITES_Photo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822536/CITES_Photo_2.jpg