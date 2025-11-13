La CITES félicite l'entreprise indienne Vantara pour les soins exemplaires qu'elle apporte à la faune sauvage et pour son respect total des normes mondiales.

DUBAI, UAE, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans une reconnaissance significative des efforts de conservation de l'Inde, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a salué Vantara, l'initiative indienne pionnière en matière de protection et de conservation des animaux, pour ses normes de soins de classe mondiale, son respect rigoureux des normes internationales en matière de commerce des espèces sauvages et son engagement profond en faveur de la gestion éthique des espèces menacées.

À la suite d'une visite officielle du secrétariat de la CITES en Inde en septembre, les résultats ont été compilés dans un rapport détaillé présenté lors de la soixante-dix-neuvième réunion du comité permanent de la CITES à Samarkand, en Ouzbékistan. Le rapport souligne le cadre solide de protection des espèces sauvages en Inde et félicite Vantara pour son infrastructure vétérinaire exemplaire, ses pratiques éthiques et sa gestion axée sur la conservation.

Une référence mondiale en matière de bien-être des animaux sauvages

Selon le rapport du Secrétariat, « le Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC) et le Radha Krishna Temple Elephant Welfare Trust (RKTEWT) fonctionnent selon des normes exceptionnellement élevées et disposent d'installations de pointe, notamment d'enclos bien conçus et de soins vétérinaires complets ».

L'équipe a constaté que les installations de Vantara, qui couvrent plusieurs zones de conservation et unités de soins, sont entièrement conformes à l'article III de la convention, qui régit les soins et le commerce des espèces inscrites à l'annexe I. Fait important, le rapport confirme qu'aucune importation illégale ou activité d'élevage commercial n'a été détectée dans les centres gérés par Vantara.

Reconnaître le leadership éthique et juridique de l'Inde

La mission CITES a également salué la loi indienne de 1972 sur la protection de la faune et de la flore sauvages, telle qu'amendée en 2022, qui s'aligne pleinement sur les obligations internationales. Le rapport place l'Inde dans la catégorie 1 du projet de législation nationale de la CITES, ce qui représente le niveau de conformité le plus élevé possible, un statut atteint par seulement quelques nations dans le monde.

Réaffirmant le bon bilan de l'Inde en matière de respect des règles sur le commerce des espèces sauvages, le Secrétariat a noté que

« Le Secrétariat n'a trouvé aucune preuve d'importation d'animaux en Inde sans permis d'exportation ou d'importation CITES en bonne et due forme, ni d'importation à des fins principalement commerciales. »

Cette déclaration constitue un soutien catégorique au cadre de conservation transparent et respectueux de la loi de l'Inde et souligne l'intégrité des institutions telles que Vantara qui travaillent dans le cadre de ce cadre.

Faire progresser la science et la compassion

Au-delà de la conformité réglementaire, le rapport de la CITES souligne l'excellence scientifique et humaine du modèle de soins aux animaux de Vantara. Le GZRRC et le RKTEWT ont été reconnus pour leurs « succès importants dans les soins médicaux et le traitement des animaux », et le Secrétariat a encouragé le partage de ces connaissances et innovations avec la communauté scientifique mondiale afin d'élever les normes de bien-être des animaux dans le monde entier.

Les installations de Vantara combinent la science moderne avec des soins axés sur la compassion, offrant aux animaux sauvés et réhabilités des habitats expansifs et naturalistes, des soins médicaux avancés et des programmes d'enrichissement qui donnent la priorité au bien-être psychologique et physique.

Les deux centres ont réaffirmé leur philosophie axée sur la conservation, précisant que « la vente d'animaux ou de leur progéniture n'a jamais été envisagée et ne sera pas poursuivie à l'avenir ».

Reconnaissance institutionnelle et réalisations en matière d'élevage

Officiellement reconnu par les autorités indiennes, le Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC) a été approuvé par la Central Zoo Authority (CZA) en 2019 et revalidé en 2023, puis en 2025, ce qui témoigne d'une conformité constante avec les normes nationales indiennes. Le Radha Krishna Temple Elephant Welfare Trust (RKTEWT), quant à lui, a reçu sa reconnaissance officielle de zoo de la part de CZA en juillet 2025.

Ensemble, les deux installations Vantara abritent plus de 47 000 animaux de plusieurs milliers d'espèces et maintiennent des programmes d'élevage approuvés pour 42 espèces, dont 26 indigènes et 16 non indigènes. Parmi leurs succès les plus célèbres, citons la reproduction du lion d'Asie, une espèce endémique de l'Inde, et de l'ara de Spix, l'un des oiseaux les plus rares au monde, qui symbolise l'espoir d'une reconstitution de la biodiversité mondiale.

Un modèle pour le monde

La recommandation de la CITES marque une étape importante dans le parcours de l'Inde en matière de conservation, une étape qui reflète non seulement l'adhésion au droit international, mais aussi l'évolution de l'éthique nationale en matière d'empathie et de responsabilité écologique.

Les efforts de Vantara incarnent la convergence de la tradition et de la technologie, où la science vétérinaire moderne, la gouvernance éthique et l'engagement spirituel se croisent pour redéfinir ce que sont les soins responsables aux animaux sauvages au 21e siècle.

Comme l'a reconnu la CITES, l'approche de l'Inde, illustrée par Vantara, constitue une référence mondiale en matière de conservation humaine, une approche que le monde entier peut considérer comme un modèle pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel commun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822535/CITES_Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822536/CITES_Photo_2.jpg