Citrea haalt $ 14 miljoen op om Bitcoin verder uit te breiden dan alleen digitaal goud

De wereldwijde adoptie van Bitcoin heeft zijn rol als "digitaal goud" versterkt, maar het bredere financiële potentieel is onbenut gebleven door het gebrek aan een schaalbaarheidsoplossing waarin de kernprincipes behouden blijven. Deze kloof heeft gebruikers gedwongen om Bitcoin te bewaren als passieve waardeopslag of om te vertrouwen op bewaarders voor breder gebruik. Deze adoptie ondermijnt de rol van Bitcoin in gedecentraliseerde financiering. Zonder een goede schaalbaarheidsoplossing loopt Bitcoin het risico zijn relevantie in gedecentraliseerde financiën te verliezen en als netwerk verouderd te raken.

Citrea is de eerste Bitcoin schaalbaarheidsoplossing om het nut van Bitcoin uit te breiden zonder afbreuk te doen aan de decentralisatie of veiligheid. Citrea breidt de mogelijkheden van de Bitcoin blockspace uit met zero-knowledge technologie en maakt het mogelijk dat het Bitcoin-netwerk verschillende on-chain toepassingen en platformen ondersteunt. Door tussenpersonen overbodig te maken, stelt Citrea gebruikers in staat om zonder vertrouwen BTC te kopen, te benutten, uit te lenen en te gebruiken. Hierdoor verandert Bitcoin van een passieve waardeopslagplaats in een actief financieel instrument.

"Citrea is een belangrijke mijlpaal in Bitcoin's ontwikkelingstijdlijn en de eerste investering die we hebben gedaan in het Bitcoin-ecosysteem," zegt Joey Krug, Partner bij Founders Fund. "Met het sterkste team en het beste technische ontwerp dat we hebben gezien in de Bitcoin L2-ruimte, maakt de 0→1-technologie van Citrea Ethereum-achtige rollups voor slimme contracten op Bitcoin mogelijk, in een 'trust-minimized' omgeving.

"De afgelopen 18 maanden hebben we gewerkt aan de infrastructuur die Bitcoin nodig heeft om verder te gaan dan alleen een opslagplaats van waarde en een nieuw tijdperk van gedecentraliseerde Bitcoin-financiering in te gaan," zegt Orkun Kilic, medeoprichter en CEO van Chainway Labs. "Citrea combineert doorbraken in cryptografie met rigoureuze engineering om deze visie werkelijkheid te maken. Bitcoin maakt niet alleen een grenzeloze economie mogelijk, maar dient ook als basis voor een censuurbestendige monetaire laag. Onze missie is om het fundament te leggen voor een ecosysteem dat nodig is om de wereldwijde hyperbitcoinisatie te stimuleren."

Citrea is de eerste rollup die het nut van BTC vergroot en de Bitcoin blockspace activeert voor een nieuw gedecentraliseerd financieel ecosysteem. Citrea's visie is om een schaalbare infrastructuur te bouwen die Bitcoin naar de volgende fase brengt: de basis voor de wereldfinanciën.

Chainway Labs, het bedrijf dat Citrea bouwt, is mede opgericht door vier jonge computerwetenschappers en ondernemers met een focus op Bitcoin, Ethereum en nul-kennistechnologie.

