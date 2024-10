Citrea lève 14 millions de dollars pour développer le Bitcoin au-delà de son rôle d'or numérique

L'adoption mondiale du Bitcoin a consolidé son rôle d'« or numérique », mais son potentiel financier plus large est resté inexploité en raison de l'absence d'une solution d'évolutivité qui maintienne ses principes fondamentaux. Cette lacune a contraint les utilisateurs à conserver le Bitcoin comme une réserve de valeur passive ou à s'en remettre à des dépositaires pour une utilisation plus large. Cette adoption compromet le rôle de Bitcoin dans la finance décentralisée. En l'absence d'une solution adéquate en matière d'évolutivité, le Bitcoin risque de perdre sa pertinence dans le domaine de la finance décentralisée et de devenir obsolète en tant que réseau.

Citrea est la première solution d'extensibilité de Bitcoin qui permet d'accroître l'utilité de Bitcoin sans compromettre sa décentralisation ou sa sécurité. Citrea améliore les capacités de l'espace de blocs Bitcoin grâce à la technologie zéro connaissance et permet au réseau Bitcoin de prendre en charge diverses applications et plateformes sur la chaîne. En éliminant le besoin d'intermédiaires, Citrea permet aux utilisateurs d'acheter, d'utiliser l'effet de levier, de prêter, d'emprunter et d'utiliser BTC en toute confiance, transformant ainsi le Bitcoin d'une réserve de valeur passive en un outil financier actif.

« Citrea est une étape importante dans l'évolution du Bitcoin et le premier investissement que nous avons fait dans l'écosystème Bitcoin », déclare Joey Krug, partner de Founders Fund. « Avec l'équipe la plus solide et la meilleure conception technique que nous ayons vue dans l'espace Bitcoin L2, la technologie 0→1 de Citrea permet des rollups de type Ethereum pour les contrats intelligents sur Bitcoin d'une manière qui minimise la confiance. »

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons construit l'infrastructure dont Bitcoin a besoin pour aller au-delà d'une simple réserve de valeur et entrer dans une nouvelle ère de finance décentralisée soutenue par Bitcoin », déclare Orkun Kilic, cofondateur et CEO, Chainway Labs. « Citrea combine des avancées dans le domaine de la cryptographie à une ingénierie rigoureuse pour faire de cette vision une réalité. Bitcoin permet non seulement une économie sans frontières, mais sert également de base à une couche monétaire résistante à la censure. Notre mission est de jeter les bases et l'écosystème nécessaires à l'hyperbitcoinisation mondiale. »

À propos de Citrea

Citrea est le premier rollup qui augmente l'utilité du BTC et active l'espace des blocs Bitcoin pour un nouvel écosystème financier décentralisé. L'objectif de Citrea est de mettre en place une infrastructure évolutive qui permettra au Bitcoin de passer à la phase suivante : la base de la finance mondiale.

À propos de Chainway Labs

Chainway Labs, l'entreprise qui construit Citrea, a été cofondée par quatre jeunes informaticiens et entrepreneurs qui se concentrent sur le Bitcoin, l'Ethereum et la technologie zéro connaissance.

