-Ciudad Ho Chi Minh se asocia con Vietnam Airlines para promover el turismo vietnamita en el norte de Europa. Se lanzan vuelos directos entre Ciudad Ho Chi Minh y Copenhague (Dinamarca)

COPENHAGUE, Dinamarca, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un esfuerzo por atraer visitantes internacionales con alto gasto, el Departamento de Turismo de la ciudad de Ho Chi Minh, en colaboración con Vietnam Airlines, organizó el Programa de Promoción Turística de Vietnam en Copenhague, Dinamarca, el 19 de noviembre de 2025.

El evento es una actividad clave de promoción turística que busca proyectar la imagen de Vietnam como un destino dinámico, acogedor y con una rica cultura ante el público internacional, a la vez que anuncia oficialmente el lanzamiento de la ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Copenhague. Este es el primer servicio aéreo sin escalas que conecta Vietnam y Dinamarca, lo que abre nuevas oportunidades para la cooperación turística, el comercio y el intercambio cultural entre ambas naciones, además de fortalecer las conexiones entre Vietnam y el norte de Europa.

Según el plan, Vietnam Airlines inaugurará oficialmente la ruta Ciudad Ho Chi Minh - Copenhague el 15 de diciembre de 2025, con una frecuencia de tres vuelos semanales de ida y vuelta operados por el moderno Boeing 787-9 Dreamliner. La nueva ruta reducirá el tiempo de viaje entre Vietnam y Dinamarca a aproximadamente 12 horas, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de viaje cómoda y sin complicaciones.

Ciudad Ho Chi Minh – Copenhague: salida a las 22:45 los lunes, miércoles y viernes

Copenhague – Ciudad Ho Chi Minh: salida a las 10:50 los martes, jueves y sábados

El lanzamiento de esta ruta directa marca un paso estratégico en la expansión de la red europea de Vietnam Airlines, sirviendo como un puente clave para el turismo, el comercio y el intercambio cultural entre Vietnam y el norte de Europa. También reafirma la posición de Ciudad Ho Chi Minh como el principal centro económico, cultural y turístico de Vietnam, un destino regional vibrante y una puerta de enlace aérea que conecta el Sudeste Asiático con Europa.

Como parte del programa de Copenhague, el Departamento de Turismo de la Ciudad de Ho Chi Minh, en colaboración con Vietnam Airlines, el Departamento de Turismo de Hanói y el Grupo Saigontourist, organizará conjuntamente una gira de promoción turística, presentando el ecosistema de productos distintivos y las experiencias de viaje exclusivas de la "Nueva Ciudad de Ho Chi Minh": un destino dinámico, innovador y globalmente integrado, construido sobre tres pilares clave:

Ciudad Ho Chi Minh: un centro financiero, cultural y turístico internacional que representa la creatividad, un entorno empresarial dinámico y experiencias urbanas de primer nivel en la región.

Área de Binh Duong: un centro para la industria y el turismo MICE, que desarrolla productos de alta calidad en turismo de convenciones, comercio, exposiciones y negocios, fortaleciendo el vínculo entre la economía y el sector turístico.

Área de Ba Ria – Vung Tau: un destino económico y turístico costero, reconocido por el turismo de playa, los deportes acuáticos y el ocio de alta gama, que enriquece la oferta turística de la ciudad y amplía la experiencia del visitante.

Bui Thi Ngoc Hieu, subdirectora del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, destacó la importancia del lanzamiento del vuelo directo a Copenhague para consolidar el papel de la ciudad como puerta de entrada al turismo internacional de Vietnam y su mayor centro de recepción de turistas. La nueva ruta también creará condiciones favorables para ampliar las conexiones y atraer visitantes del mercado nórdico a Vietnam y viceversa.

El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh valora enormemente los esfuerzos de Vietnam Airlines por ampliar su red de vuelos europeos y su decisión de seleccionar Ciudad Ho Chi Minh como destino vietnamita para la nueva ruta directa que conecta Vietnam con Dinamarca. La estrecha colaboración entre ambas partes desempeña un papel esencial para fortalecer la sinergia entre la aviación y el turismo, ampliar las oportunidades de colaboración internacional e intercambio cultural, y promover el crecimiento turístico sostenible de la ciudad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829607/Ho_Chi_Minh_City_Department_of_Tourism.jpg