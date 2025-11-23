Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet mit Vietnam Airlines zusammen, um den vietnamesischen Tourismus in Nordeuropa zu fördern - Einführung von Direktflügen zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Kopenhagen (Dänemark)

COPENHAGEN, Dänemark, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- In dem Bemühen, internationale Besucher mit hohen Ausgaben anzuziehen, organisierte das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines am 19. November 2025 das Vietnam Tourism Promotion Program in Kopenhagen, Dänemark.

Die Veranstaltung ist eine wichtige touristische Werbemaßnahme, die darauf abzielt, dem internationalen Publikum das Bild Vietnams als dynamisches, freundliches und kulturell reiches Reiseziel zu vermitteln und gleichzeitig die Eröffnung der Direktflugverbindung zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Kopenhagen offiziell bekannt zu geben. Dies ist die erste Non-Stop-Flugverbindung zwischen Vietnam und Dänemark, die neue Möglichkeiten für die touristische Zusammenarbeit, den Handel und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern eröffnet und die Verbindungen zwischen Vietnam und Nordeuropa stärkt.

Laut Plan wird Vietnam Airlines die Strecke Ho-Chi-Minh-Stadt - Kopenhagen am 15. Dezember 2025 offiziell eröffnen und drei Hin- und Rückflüge pro Woche mit dem modernen Boeing 787-9 Dreamliner durchführen. Die neue Strecke verkürzt die Reisezeit zwischen Vietnam und Dänemark auf etwa 12 Stunden und bietet den Passagieren ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis.

Ho-Chi-Minh-Stadt - Kopenhagen: Abfahrt um 22:45 Uhr montags, mittwochs und freitags

Kopenhagen - Ho-Chi-Minh-Stadt: Abfahrt dienstags, donnerstags und samstags um 10:50 Uhr

Die Aufnahme dieser Direktverbindung ist ein strategischer Schritt im Rahmen des Ausbaus des Europanetzes von Vietnam Airlines und dient als wichtige Brücke für Tourismus, Handel und kulturellen Austausch zwischen Vietnam und Nordeuropa. Außerdem wird die Position von Ho-Chi-Minh-Stadt als Vietnams führendes wirtschaftliches, kulturelles und touristisches Zentrum, als dynamisches regionales Reiseziel und als Luftverkehrsdrehscheibe zwischen Südostasien und Europa bekräftigt.

Im Rahmen des Kopenhagener Programms wird das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines, dem Tourismusministerium von Hanoi und der Saigontourist Group eine Roadshow zur Förderung des Tourismus veranstalten, auf der das unverwechselbare Produkt-Ökosystem und die unverwechselbaren Reiseerlebnisse des "neuen Ho-Chi-Minh-Stadt" vorgestellt werden - ein dynamisches, innovatives und global integriertes Reiseziel, das auf drei wichtigen Säulen beruht:

Ho-Chi-Minh-Stadt - ein Finanz-, Kultur- und internationales Tourismuszentrum, das für Kreativität, ein dynamisches Geschäftsumfeld und erstklassige Stadterlebnisse in der Region steht;

Binh Duong Area - ein Zentrum für Industrie und MICE-Tourismus, das hochwertige Produkte in den Bereichen Kongresse, Handel, Ausstellungen und Geschäftstourismus entwickelt und die Verbindung zwischen der Wirtschaft und dem Tourismussektor stärkt;

Ba Ria - Vung Tau Area - ein wirtschaftliches und touristisches Ziel an der Küste, bekannt für Strandtourismus, Wassersport und hochwertige Freizeitangebote, die das Tourismusangebot der Stadt bereichern und das Besuchererlebnis erweitern.

Bui Thi Ngoc Hieu, stellvertretende Direktorin des Fremdenverkehrsamtes von Ho-Chi-Minh-Stadt, betonte, dass die Aufnahme des Direktfluges nach Kopenhagen von besonderer Bedeutung für die Stärkung der Rolle der Stadt als Vietnams Tor zum internationalen Tourismus und als größtes touristisches Aufnahmezentrum ist. Die neue Strecke schafft auch günstige Bedingungen für den Ausbau der Verbindungen und die Gewinnung von Besuchern aus dem nordischen Markt nach Vietnam und umgekehrt.

Das Fremdenverkehrsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt begrüßt die Bemühungen von Vietnam Airlines um die Ausweitung ihres europäischen Flugnetzes und ihre Entscheidung, Ho-Chi-Minh-Stadt als vietnamesisches Ziel für die neue Direktverbindung zwischen Vietnam und Dänemark auszuwählen, sehr. Die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Synergien zwischen Luftfahrt und Tourismus, der Erweiterung der Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit und kulturellen Austausch sowie der Förderung eines nachhaltigen Tourismuswachstums in der Stadt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829607/Ho_Chi_Minh_City_Department_of_Tourism.jpg