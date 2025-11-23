Ho Chi Minh Ville s'associe à Vietnam Airlines pour promouvoir le tourisme vietnamien en Europe du Nord - Lancement de vols directs entre Ho Chi Minh Ville et Copenhague (Danemark)

COPENHAGUE, Danemark, 23 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le but d'attirer les visiteurs internationaux qui dépensent beaucoup, le département du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec Vietnam Airlines, a organisé le programme de promotion du tourisme au Vietnam à Copenhague, au Danemark, le 19 novembre 2025.

Cet événement est une activité clé de promotion du tourisme visant à présenter au public international l'image du Viêt Nam en tant que destination dynamique, amicale et culturellement riche, tout en annonçant officiellement le lancement d'une liaison aérienne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Copenhague. Il s'agit du premier service aérien sans escale reliant le Viêt Nam et le Danemark, ce qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de coopération touristique, de commerce et d'échanges culturels entre les deux nations, et renforce les liens entre le Viêt Nam et l'Europe du Nord.

Selon le plan, Vietnam Airlines lancera officiellement la liaison Ho Chi Minh Ville - Copenhague le 15 décembre 2025, avec une fréquence de trois vols aller-retour par semaine opérés par le Boeing 787-9 Dreamliner moderne. La nouvelle liaison réduira le temps de voyage entre le Viêt Nam et le Danemark à environ 12 heures, offrant aux passagers une expérience de voyage fluide et confortable.

Ho Chi Minh Ville - Copenhague : Départ à 22h45 les lundis, mercredis et vendredis

Copenhague - Ho Chi Minh Ville : Départ à 10h50 les mardis, jeudis et samedis

Le lancement de cette liaison directe marque une étape stratégique dans l'expansion du réseau européen de Vietnam Airlines, qui constitue une passerelle essentielle pour le tourisme, le commerce et les échanges culturels entre le Viêt Nam et l'Europe du Nord. Il réaffirme également la position de Ho Chi Minh Ville en tant que principal centre économique, culturel et touristique du Viêt Nam, une destination régionale dynamique et une passerelle aérienne reliant l'Asie du Sud-Est à l'Europe.

Dans le cadre du programme de Copenhague, le département du tourisme de Ho Chi Minh Ville, en collaboration avec Vietnam Airlines, le département du tourisme de Hanoi et le groupe Saigontourist, organisera une tournée de promotion du tourisme, présentant l'écosystème de produits distinctifs et les expériences de voyage caractéristiques de la "nouvelle Ho Chi Minh Ville" - une destination dynamique, innovante et intégrée au niveau mondial, reposant sur trois piliers clés :

Ho Chi Minh Ville - centre financier, culturel et touristique international, représentant la créativité, un environnement commercial dynamique et des expériences urbaines de premier ordre dans la région ;

La région de Binh Duong - un centre pour l'industrie et le tourisme MICE, développant des produits de haute qualité dans les domaines des conventions, du commerce, des expositions et du tourisme d'affaires, renforçant ainsi le lien entre l'économie et le secteur du tourisme ;

Ba Ria - Vung Tau Area - une destination économique et touristique côtière, réputée pour le tourisme balnéaire, les sports nautiques et les loisirs haut de gamme, qui enrichit le portefeuille touristique de la ville et élargit l'expérience des visiteurs.

Mme Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du département du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que le lancement du vol direct vers Copenhague revêtait une importance particulière en renforçant le rôle de la ville en tant que porte d'entrée du tourisme international au Viêt Nam et en tant que plus grand centre d'accueil des touristes. La nouvelle route créera également des conditions favorables pour développer les connexions et attirer les visiteurs du marché nordique vers le Viêt Nam et vice-versa.

Le département du tourisme de Ho Chi Minh Ville apprécie grandement les efforts de Vietnam Airlines pour étendre son réseau de vols européens et sa décision de choisir Ho Chi Minh Ville comme destination vietnamienne pour la nouvelle liaison directe entre le Viêt Nam et le Danemark. La coopération étroite entre les deux parties joue un rôle essentiel dans le renforcement de la synergie entre l'aviation et le tourisme, dans l'élargissement des possibilités de collaboration internationale et d'échanges culturels, et dans la promotion de la croissance durable du tourisme dans la ville.

