Civic Type R Trifecta: ¡Es divertido de conducir y una oportunidad para ganar y para retribuir, todo en simultánea!

"Nos emociona integrar el 'espíritu competitivo' de Honda y el nuevo Civic Type R Edición Limitada con Historically Black Colleges and Universities y el Thurgood Marshall College Fund", mencionó Yvette Hunsicker, vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa y de la Oficina de Inclusión y Diversidad de American Honda Motor Co., Inc. "Un afortunado fanático del Type R se llevará a casa un vehículo muy especial y vivirá una exclusiva experiencia de conducción en un circuito de Honda con Colton Herta, al mismo tiempo que estará apoyando las necesidades de los estudiantes de HBCU para navegar a través de sus procesos educativos durante la COVID-19".

Las donaciones apoyarán el Thurgood Marshall College Fund, el cual opera en este momento el COVID-19 Emergency Fund que ofrece soporte a estudiantes en áreas como tecnología, salud mental, vivienda e inseguridad alimentaria.

"Las Historically Black Colleges and Universities se han visto fuertemente afectadas por la COVID-19, y muchos de nuestros estudiantes no cuentan con una red de seguridad", mencionó el Dr. Harry L. Williams, presidente y director ejecutivo de TMCF. "Esta iniciativa de sortear un Honda Civic Type R Edición Limitada nos ayudará a seguir ofreciendo la asistencia tan necesaria para nuestros estudiantes y nuestras escuelas".

El Honda Civic Type R tocó tierra en los Estados Unidos por primera vez en 2017, y desde entonces no ha dejado de impresionar y robar las miradas de los entusiastas con una combinación de potente desempeño y comportamientos civilizados al conducir. El nuevo modelo Edición Limitada, con su llamativa pintura Phoenix Yellow, lleva el ya potente Type R a un nuevo nivel, con diferentes cambios en su ingeniería y funcionalidades diseñadas para maximizar su potencial dentro de las regulaciones de calle. El Type R Edición Limitada, con placa serial 001, es el primero de 600 modelos Edición Limitada programados para el mercado de los Estados Unidos.

Honda e Historically Black Colleges and Universities

Honda ha apoyado los triunfos y los sueños de los estudiantes de los Historically Black Colleges and Universities (HBCU) en los Estados Unidos durante más de tres décadas. A principios de este año, Honda entregó fondos de ayuda a los HBCU para apoyar a las comunidades locales impactadas por la pandemia de la COVID-19. Honda también apoya a los estudiantes de las HBCU por medio de iniciativas como Honda Campus All-Star Challenge y Honda Battle of the Bands.

Con el fin de extender más el apoyo a las HBCU, Honda optó por el Thurgood Marshall College Fund (TMCF), designado por la Associate Justice of the Supreme Court de los Estados Unidos como receptor de fondos recaudados a través de los sorteos de Omaze. Honda se une cada año con el Thurgood Marshall College Fund para entregar fondos para becas a los estudiantes de las HBCU que buscan educación en ingeniería, administración de la cadena de suministro y campos relacionados con la manufactura.

Principales características del Civic Type R Edición Limitada 2021

Características exclusivas del Civic Type R Edición Limitada:

Placa especial con número de producción de la Edición Limitada en el centro de la consola

Pintura Phoenix Yellow con techo, capó y lunas en negro brillante

Emblema Civic cromado oscuro en la parte posterior

Se redujeron 46 libras de peso al retirar amortiguadores acústicos, conductos de calefacción de asientos traseros y plumilla trasera

Ruedas BBS livianas con llantas de verano Michelin Cup 2

Configuración de suspensión y dirección exclusivas de la Edición Limitada Type R

La Edición Limitada del Type R también comparte las siguientes actualizaciones con el Type R 2020:

Estilo del frente y parte posterior actualizados

Aberturas de la rejilla más grandes y radiador de gran capacidad

Timón recubierto con Alcantara™

Nueva palanca de cambios

Paquete estándar Honda Sensing ® de tecnologías de seguridad y conducción asistida:

Alerta de choque delantero

Alerta de cambio de carril

Control automático de crucero adaptable

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos impecables, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 distribuidores independientes de Honda en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos sedán Fit, Civic, Insight Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, CR-V Hybrid, el sedán híbrido eléctrico Insight, el Clarity Fuel Cell y el Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en Norteamérica durante 38 años, y actualmente opera en 19 importantes instalaciones de producción en Estados Unidos. En 2019, más del 90 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos se fabricó en Norteamérica, utilizando piezas nacionales y abastecidas a nivel global.

Acerca del Thurgood Marshall College Fund (TMCF)

Creado en 1987, el Thurgood Marshall College Fund (TMCF) es la organización más grande del país que representa exclusivamente a Black College Community. Entre las escuelas miembros de TMCF se incluyen las instituciones apoyadas públicamente de Historically Black Colleges and Universities y del programa Predominantly Black Institutions, que registran cerca del 80 % de todos los estudiantes que asisten a universidades y colegios universitarios afrodescendientes. Por medio de becas, construcción de capacidades e iniciativas de investigación, programas innovadores y alianzas estratégicas, TMCF se constituye como un recurso esencial en espacios escolares desde kínder hasta grado 12 y en la educación superior. La organización es también la fuente donde los empleadores buscan el mejor talento para prácticas competitivas y buenos empleos. TMCF es una organización caritativa 501(c)(3) libre de impuestos. Para obtener más información sobre TMCF, visite: www.tmcf.org.

Acerca de Omaze

Omaze es una plataforma en línea de recaudación de fondos que ofrece experiencias y premios únicos en la vida para apoyar organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo. Las campañas de Omaze conectan influenciadores, organizaciones sin fines de lucro y donantes para crear un impacto perdurable, y ha recaudado fondos y hecho difusión para más de 350 organizaciones caritativas con donaciones de más de 180 países. Omaze ha recaudado para diferentes causas más de $130 millones a la fecha, y fue nominada para el listado 2020 de Compañías Más Innovadoras de Fast Company.

