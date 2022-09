CJ 4DPLEX e Cinemark anunciam lançamento de salas ScreenX em cinemas selecionados dos EUA

Novas salas Cinemark ScreenX no Texas e na Califórnia deverão ser inauguradas em novembro com o novo filme do Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

LOS ANGELES, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- A CJ 4DPLEX, produtora líder mundial de tecnologias de cinema e formatos de filmes premium, e a Cinemark, uma das maiores e mais influentes empresas de cinema do mundo, anunciaram hoje que assinaram um acordo para levar a tecnologia imersiva expandida ScreenX para salas selecionadas de marca cinematográfica nos EUA. Juntas, elas vão converter auditórios em seis cinemas no Texas e na Califórnia até o final do ano, com planos de uma possível expansão.

ScreenX Logo

A ScreenX é o primeiro cinema multiprojeção do mundo com campo de visão imersivo de 270 graus. A ScreenX expande sequências especialmente selecionadas de um filme para as paredes à esquerda e à direita da sala, cercando o público com imagens estendidas que preenchem naturalmente o campo de visão periférica, mergulhando a platéia na narrativa do filme. A ScreenX trabalha em estreita colaboração com cineastas e estúdios para garantir a apresentação da mais alta qualidade do filme em cenas-chave selecionadas com imagens exclusivas que melhoram a história, produzidas pelo VFX studio da CJ 4DPLEX na Coreia.

O acordo chega em um momento importante para o formato imersivo, uma vez que sua presença vem crescendo rapidamente nos EUA e no exterior. Os filmes recentes para ScreenX incluem as produções Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor: Amor e Trovão da Marvel Studios, Elvis da Warner Bros., Trem-Bala da Sony e o sucesso de bilheteria do verão da Paramount, Top Gun: Maverick.

"A Cinemark é uma exibidora de classe mundial com salas de alto padrão nos EUA e na América Latina", disse Don Savent, CEO da CJ 4DPLEX Americas. "Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe da Cinemark para oferecer aos seus espectadores nossa experiência Super Premium ScreenX, que é excepcionalmente diferenciada daquilo que podem assistir em casa ou em um dispositivo móvel."

"A inclusão de salas ScreenX em cinemas selecionados baseia-se no compromisso da Cinemark de oferecer aos nossos espectadores uma experiência de cinema verdadeiramente imersiva que não pode ser replicada em casa", disse Damian Wardle, Cinemark vice-presidente executivo de operações de cinema e tecnologia. "Estamos animados para expandir nossas telas grandes e oferecer a nossos espectadores uma maneira única de ver o mais novo conteúdo de Hollywood."

"É um momento empolgante para a empresa, à medida que continuamos a fornecer sucessos de bilheteria e a trabalhar com cineastas que estão reconhecendo a capacidade única do formato de contar sua história usando a ScreenX como ferramenta de trabalho", disse Jong Ryul Kim, CEO da CJ 4DPLEX.

As salas ScreenX cresceram drasticamente desde que foram apresentados em 2012. No total, a ScreenX está disponível em todo o mundo em mais de 380 salas, em 38 países.

SOBRE A CJ 4DPLEX

A CJ 4DPLEX é uma empresa líder de tecnologia cinematográfica de última geração, com sede em Seul, com escritórios internacionais em Los Angeles e Pequim. A empresa criou tecnologias de cinema inovadoras para salas em todo o mundo que incluem "ScreenX", " 4DX" e "4DX Screen" para que os espectadores experimentem filmes de maneiras nunca antes possíveis.

A CJ 4DPLEX faz parte do conglomerado do CJ Group que também inclui as potências de entretenimento CJ CGV, a quinta maior cadeia de cinema do mundo, e a CJ ENM (CJ Entertainment & Media), que produziu o filme vencedor dos Academy Awards®, Golden Globe® e SAG Awards, "Parasita". A CJ 4DPLEX foi nomeada a empresa mais inovadora de 2017 e 2019 em eventos ao vivo pela Fast Company, e a tecnologia foi reconhecida como Silver no Edison Awards na categoria de mídia e entretenimento de comunicações visuais em 2015 e 2018.

A ScreenX é o primeiro cinema multiprojeção do mundo com um campo de visão imersivo de 270 graus. Ao expandir a imagem para além da tela e para as paredes do cinema, a ScreenX leva o espectador para a história na tela principal, colocando-o em um ambiente de realidade virtual, com resolução com qualidade de cinema. Até o momento, existem mais de 381 salas ScreenX em todo o mundo em 38 países.

O 4DX oferece aos espectadores uma experiência multissensorial de cinema, permitindo que o público se conecte com filmes por meio de movimento, vibração, água, vento, neve, raios, aromas e outros efeitos especiais que complementam as cenas na tela. Cada sala 4DX incorpora assentos à base de movimento sincronizados com mais de 21 efeitos diferentes e otimizados por uma equipe de editores qualificados. Até o momento, existem mais de 784 salas 4DX em todo o mundo, abrangendo mais de 69 países.

O 4DXScreen é uma combinação poderosa de nossas tecnologias de cinema imersivo super premium ScreenX e 4DX em uma sala, criando uma experiência nunca antes vista para os espectadores. Até o momento, existem 42 salas 4DXscreen instaladas em todo o mundo.

Sobre a Cinemark Holdings, Inc.

Com sede em Plano, Texas, a Cinemark ( NYSE: CNK) é uma das maiores e mais influentes empresas de cinema do mundo. O complexo Cinemark, composto por várias marcas que também incluem Century, Tinseltown e Rave, opera 521 cinemas em 42 estados americanos e 15 países na América do Sul e Central. A Cinemark oferece consistentemente uma experiência extraordinária ao espectador, desde a compra de ingressos até os créditos finais, incluindo o Movie Club, o líder entre os programas de assinatura de exibidores do setor e o primeiro a atingir o marco de um milhão de membros; o maior número de assentos reclináveis Luxury Lounger entre as principais empresas do setor; XD, a principal oferta de grande formato de marca própria; e a variedade crescente de opções de alimentos e bebidas para melhorar ainda mais a experiência de ir ao cinema. Para mais informações, acesse https://investors.cinemark.com/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1902546/Cinemark_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1638284/ScreenX_Logo.jpg

FONTE CJ 4DPLEX

SOURCE CJ 4DPLEX