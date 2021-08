CJ 4DPLEX, Sony Pictures Entertainment kündigt strategische Partnerschaft für bis zu 15 Filme für ScreenX und 4DX für drei Jahre an

Venom: Let There Be Carnage, Spider-Man™: No Way Home, The Man from Toronto, Sony/Marvel Morbius sind in ScreenX Multi-Picture Slate enthalten

HOLLYWOOD, Kalifornien, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX, der weltweit führende Hersteller von Premium-Filmformaten und Kinotechnologien, und Sony Pictures Entertainment gaben heute eine mehrjährige Vereinbarung bekannt, in der bis zu 15 Filme über drei Jahre hinweg auf CJ 4DPLEXs immersivem, panoramischem 270-Grad-Seherlebnis ScreenX abgespielt werden. Der Deal beginnt mit Venom: Let There Be Carnage im September, der in über 350 ScreenX-Kinos im ganzen Land und auf der ganzen Welt zu sehen sein wird.