CJ 4DPLEX et Sony Pictures Entertainment annoncent un partenariat stratégique portant sur un maximum de 15 films pour les technologies ScreenX et 4DX pendant trois ans

L'accord avec Sony Pictures marque le retour de CJ 4DPLEX à ses activités prépandémiques : la société avait ajouté 35 sites ScreenX, portant son réseau total d'écrans à 355 dans le monde.

« Alors que les spectateurs reviennent dans les salles de cinéma après la pandémie, CJ 4DPLEX est mieux positionnée que jamais grâce à ses formats de cinéma immersifs et dynamiques de qualité supérieure, qui se distinguent nettement de l'expérience vécue à la maison et qui inciteront les spectateurs à sortir de chez eux et à profiter à nouveau de l'expérience cinématographique avec leurs amis et leur famille », a déclaré Jongryul Kim, PDG de CJ 4DPLEX. « Notre accord est également un signal fort de l'engagement de Sony Pictures et du nôtre envers l'industrie du cinéma en salle. »

« Le renouvellement de notre accord avec Sony Pictures garantit que notre réseau de cinémas disposera d'une gamme continue et étendue de films exceptionnels pour ScreenX et 4DX, fournis par notre partenaire tout aussi exceptionnel », a déclaré Don Savant, PDG de CJ 4DPLEX America. « Je suis ravi d'étendre notre relation avec le studio qui nous a soutenu depuis le début du développement de nos formats révolutionnaires et j'ai hâte de voir trois autres années de films engageants et exceptionnels. »

« Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec CJ 4DPLEX avec un certain nombre de films phénoménaux qui seront diffusés dans les formats ScreenX et 4DX », a déclaré Steven O'Dell, président, International Releasing, Sony Pictures Entertainment. « Nous sommes impatients de découvrir ces films dans les formats uniques qui continuent d'attirer les spectateurs dans les salles de cinéma du monde entier. »

L'expérience de visualisation immersive, panoramique et à 270 degrés des cinémas ScreenX est de plus en plus populaire depuis son lancement en Corée. CJ 4DPLEX travaillera avec les réalisateurs et Sony Pictures pour étendre l'imagerie de chaque film jusqu'aux écrans projetés latéralement dans la salle de cinéma, créant ainsi une expérience personnalisée qui ne peut être reproduite ni chez soi ni ailleurs.

Sony Pictures s'est en outre engagé pour neuf films, dont Venom : Let There Be Carnage et Spider-Man : No Way Home pour la plateforme 4DX au cours de la seule année prochaine.

La technologie de cinéma immersif 4DX de CJ 4DPLEX améliore les images à l'écran des films d'action, transcendant l'expérience cinématographique traditionnelle grâce à des effets spéciaux tels que les sièges synchronisés avec le mouvement, le vent, le brouillard, la pluie, les éclairs, la neige, les bulles, les vibrations et les odeurs. Le résultat est l'un des formats de cinéma les plus immersifs du secteur, qui plonge les fans au cœur de l'action sur grand écran.

CJ 4DPLEX est une société leader dans le domaine de la technologie cinématographique de nouvelle génération, dont le siège social se trouve à Séoul et qui possède des bureaux internationaux à Los Angeles et à Pékin. L'entreprise a créé des technologies cinématographiques innovantes pour les cinémas du monde entier, notamment ScreenX, 4DX et 4DX Screen, qui permettent aux consommateurs de découvrir des films de façon inédite.

CJ 4DPLEX fait partie du conglomérat CJ Group, qui comprend également les grands noms du divertissement que sont CJ CGV, cinquième chaîne de cinémas au monde, et CJ ENM (CJ Entertainment & Media), qui a produit le film « Parasite », récompensé par un Academy Award®, un Golden Globe® et un SAG Award. CJ 4DPLEX a été nommée entreprise la plus innovante de 2017 et 2019 dans le domaine des événements en direct par Fast Company, et la technologie a été récompensée par une médaille d'argent aux Edison Awards dans la catégorie médias et communications visuelles - divertissement en 2015 et 2018.

ScreenX est la première technologie multiprojection au monde offrant un champ de vision immersif de 270 degrés. En étendant l'image au-delà du cadre et sur les murs du cinéma, ScreenX place le public directement au centre de l'histoire, créant ainsi une expérience visuelle immersive sans équivalent. À ce jour, il existe plus de 355 auditoriums ScreenX dans le monde, dans 38 pays.

4DX offre aux cinéphiles une expérience cinématographique multisensorielle, leur permettant de se connecter aux films par le biais du mouvement, des vibrations, de l'eau, du vent, de la neige, des éclairs, des odeurs et d'autres effets spéciaux qui complètent les images à l'écran. Chaque auditorium 4DX comprend des sièges à mouvement synchronisés avec plus de 21 effets différents et optimisés par une équipe de monteurs qualifiés. À ce jour, il existe plus de 772 auditoriums 4DX dans le monde, répartis dans plus de 65 pays.

4DXScreen est une puissante combinaison de nos technologies de cinéma immersif haut de gamme ScreenX et 4DX dans un seul auditorium, créant une expérience inédite pour les cinéphiles. À ce jour, 36 4DXScreens sont installés dans le monde.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1586311/PHVN9038D141W_L2_VLTBC_TRAILER_4_W_BUMPER_SCREENX_XL_WIDE_Fall_P2P_H264.mp4

