CLARIOS SIGNE UN PREMIER CONTRAT POUR DES SUPERCONDENSATEURS

La solution innovante de stockage d'énergie renforce la sécurité et l'efficience des véhicules

Se trouvant à l'avant-garde des contrats 12V et 48V, Clarios démontre la confiance de l'industrie dans sa technologie avancée des supercondensateurs.

GLENDALE, Wisconsin, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, le chef de file mondial de la technologie des batteries à basse tension, vient de conclure un contrat majeur avec un grand constructeur automobile pour la fourniture de ses supercondensateurs avancés dans une architecture de 12V et 48V. Cet accord marque une étape importante pour Clarios et souligne la confiance de l'industrie dans la technologie innovante de l'entreprise.

Les supercondensateurs de Clarios sont conçus pour stocker et distribuer des charges d'énergie élevée, adaptées à des fonctions telles que la direction par câble, en ajoutant un poids minimal aux véhicules. Cette solution système optimisée fournit une alimentation à la demande en toutes circonstances, ce qui représente un atout crucial pour les dispositifs de sécurité fonctionnelle et permet de fournir une brève impulsion de puissance dans les systèmes de châssis, par exemple pour maintenir le véhicule à l'horizontale à grande vitesse dans un virage. Les supercondensateurs complètent les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) dans ces applications de véhicules et dans l'architecture globale du système pour assurer la stabilisation de la puissance, l'amélioration du rendement énergétique grâce au freinage par récupération, ainsi que la redondance pour la sécurité.

« Nous sommes conscients du rôle crucial que nous jouons en aidant les constructeurs automobiles à atteindre leurs objectifs croissants en matière de puissance, de sécurité et de développement durable », déclare Federico Morales-Zimmermann, vice-président et directeur général de la division Global OEM Customers, Products, and Engineering de Clarios. « Nos supercondensateurs offrent une solution fiable et efficace pour répondre aux exigences croissantes des véhicules modernes et définis par logiciel. »

Avec ce contrat, Clarios fait un pas de plus vers un avenir durable et innovant dans le domaine de la mobilité.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batteries basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et sont présentes dans une voiture sur trois en circulation aujourd'hui. Avec environ 18 000 employés dans plus de 100 pays, nous apportons une expertise approfondie à nos partenaires du marché de l'après-vente et des équipementiers, ainsi que la fiabilité, la sécurité et le confort dans la vie de tous les jours. Nous respectons la planète en nous concentrant rigoureusement sur le développement durable, en adoptant les meilleures pratiques de développement durable et en les promouvant au sein de notre secteur d'activité. Nous veillons à ce que 100 % des produits vendus soient recyclables et nous recyclons 8 000 piles par heure dans notre réseau. Clarios est une société du portefeuille Brookfield.