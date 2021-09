Classement mondial des universités QS: Global MBA & Business Masters 2022

C'est official: HEC Paris nommée première business school européenne

LONDRES, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analyste mondial des écoles de commerce et éditeur du QS World University Rankings, a publié aujourd'hui sa série annuelle de classements identifiant les principales destinations d'études dans le monde pour les futurs dirigeants d'entreprise. L'exercice d'évaluation comprend les QS World University Rankings: Global Full-Time MBA - les 286 MBA plus prestigieux au monde - et une série de classements spécialisés de Masters recherché par les employeurs, y compris les Masters en analyse des affaires, les Masters en marketing et les Masters en finance.

Les résultats, qui mettent en avant l'employabilité comme critère central d'évaluation des programmes, font d'HEC Paris le premier fournisseur européen de MBA à temps plein. Il se classe au 4e rang mondial, contre le 5e rang l'an dernier. Sa progression est principalement due à l'amélioration de l'indicateur de retour sur investissement de QS, pour lequel il obtient désormais le score le plus élevé au monde. Dans les six classements, les écoles françaises se classent systématiquement parmi les dix premières mondiales, ce qui illustre le leadership de la France dans le domaine de l'enseignement des affaires.

Seuls les MBA américains à temps plein font mieux qu'HEC Paris. La Stanford Graduate School of Business est désignée comme le premier programme MBA au monde pour la deuxième année consécutive ; la Harvard Business School passe de la 4e à la 2e place, partagée avec la Wharton School.

Parmi les autres faits saillants du classement mondial des MBA à temps plein, citons les suivants

Le premier fournisseur du Royaume-Uni reste la London Business School (6e, contre 7e). C'est la seule école britannique à se classer parmi les dix premiers.

(6e, contre 7e). C'est la seule école britannique à se classer parmi les dix premiers. L'INSEAD se classe à la 7e place (contre la 6e place dans le tableau de l'année dernière).

L'ESSEC Business School (27e), l'EDHEC Business School (43e) et l'ESCP Europe (49e) se classent toutes parmi les 50 premières.

Au total, 11 écoles de commerce françaises figurent dans le QS Full-Time Global MBA Ranking (liste complète ci-dessous).

QS constate également que HEC Paris est le premier fournisseur mondial de deux programmes spécialisés de Business Masters. Au total, QS propose cinq tableaux dans le portefeuille des classements des Masters en gestion, chacun étant conçu pour offrir un guide des performances institutionnelles dans des disciplines en croissance rapide. Ces tableaux sont les suivants

Masters en analyse d'entreprise, dominé par la Sloan Business School du Massachusetts Institute of Technology . Trois des dix premiers programmes mondiaux sont français.

Trois des dix premiers programmes mondiaux sont français. Le Master en Finance, pour lequel la Saïd Business School de l'Université d'Oxford conserve sa suprématie mondiale. HEC Paris (2e, contre 4e) est le meilleur fournisseur de Master en finance en France , l'ESSEC Business School (7e) figurant également dans le top 10 mondial.

en Finance, pour lequel la HEC Paris (2e, contre 4e) est le meilleur fournisseur de Master en finance en , l'ESSEC Business School (7e) figurant également dans le top 10 mondial. Le Master en Management, pour lequel le programme de Master en Management Stratégique d'HEC Paris est le n°1 mondial. Au total, 27 programmes français figurent dans le tableau publié, et quatre des dix premières écoles mondiales sont françaises.

en Management, pour lequel le Au total, 27 programmes français figurent dans le tableau publié, et quatre des dix premières écoles mondiales sont françaises. Master en Marketing, pour lequel HEC Paris est également n°1 mondial. Au total, 15 programmes français de Master en marketing sont présentés, et la moitié des dix premières écoles sont françaises.

Au total, 15 programmes français de Master en marketing sont présentés, et la moitié des dix premières écoles sont françaises. Master en Supply Chain Management, dominé par le Center for Transportation & Logistics du Massachusetts Institute of Technology . Il s'agit du seul classement dans lequel la France ne compte pas l'une des dix meilleures écoles du monde : son leader national est SKEMA Business School (12e).

QS Full-Time Global MBA Rankings 2022 : les nouveaux venus français Institution Pays 2022 2021 HEC Paris France 4 5 INSEAD France 7= 6 ESSEC Business School France 27 27 EDHEC Business School France 43 40 ESCP Europe France 49 47 EMLyon France 55= 62= 'IESEG France 99= 101-110 Grenoble Business School France 101-110 84= Toulouse Business School France 121-130 121-130 Audencia Business School France 141-150 151-200 ISC Paris France 251+ 201+ QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Chacun des classements des masters en gestion d'entreprise est établi en fonction des performances des programmes institutionnels selon cinq paramètres clés : L'employabilité, l'esprit d'entreprise et la réussite professionnelle des anciens étudiants, le retour sur investissement, le leadership intellectuel et la diversité des classes et des enseignants. Vous trouverez de plus amples informations sur chacun de ces paramètres sur le site https://www.topmba.com/business-masters-rankings/methodology.

Nunzio Quacquarelli, PDG de QS Quacquarelli Symonds, a déclaré : "Face aux difficultés créées par la pandémie en cours, les consommateurs comme les entreprises n'ont peut-être jamais été aussi conscients de la valeur de chaînes d'approvisionnement mondiales bien gérées et performantes. Qu'il s'agisse d'entreprises cherchant à distribuer des vaccins Covid-19, ou de start-ups de commerce électronique émergeant rapidement et répondant aux impératifs de verrouillage, les entreprises du monde entier réagissent aux périodes de crise mondiale en embauchant ceux qui peuvent optimiser et innover leurs chaînes d'approvisionnement en nombre toujours plus important."

M. Quacquarelli poursuit : "Ainsi, un master en gestion de la chaîne d'approvisionnement suit l'analyse de données, le marketing, la finance et la gestion comme étant une qualification hautement souhaitable pour les employeurs, et une prochaine étape d'étude sensée pour ceux qui souhaitent élever leur carrière vers de nouveaux sommets. Ce dernier portefeuille de classements de QS répond à l'intérêt croissant pour ces disciplines en fournissant des données comparatives indépendantes et fiables aux étudiants du monde entier. Il démontre également que l'écosystème de l'enseignement des affaires en France est l'un de ses atouts les plus précieux, avec une riche variété de programmes de classe mondiale proposés."

Classement mondial des universités QS : Global Full-Time MBA 2022: Top 20 Institution Pays 2022 2021 Stanford Graduate School of Business États-Unis 1 1 Harvard Business School États-Unis 2= 4 Penn (Wharton) États-Unis 2= 2 HEC Paris France 4 5 MIT (Sloan) États-Unis 5 3 London Business School Royaume-Uni 6 7 INSEAD France 7= 6 IE Business School Espagne 7= 9 Columbia Business School États-Unis 9 8 IESE Business School Espagne 10 11= UC Berkeley (Haas) États-Unis 11 10 Chicago (Booth) États-Unis 12 11= Oxford (Said) Royaume-Uni 13= 16 ESADE Business School Espagne 13= 13 UCLA (Anderson) États-Unis 15 15 Northwestern (Kellogg) États-Unis 16 14 Cambridge (Judge) Royaume-Uni 17 17= École de gestion de Yale États-Unis 18 17= NYU (Stern) États-Unis 19 19 Michigan (Ross) États-Unis 20 20 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Classement QS: Masters in Supply Chain Management 2022 (Top 10) Institution Pays 2022 2021 Centre pour le transport et la logistique du MIT États-Unis 1 1 WU Vienna Autriche 2 3 Michigan (Ross) États-Unis 3 2 Erasmus (RSM) Pays-Bas 4 4 USC (Marshall) États-Unis 5 6 Trinity Business School, Trinity College Dublin Irlande 6

Politecnico di Milano Italie 7= 7 Manchester (Alliance) Royaume-Uni 7= 5 Purdue (Krannert) États-Unis 9 8 Washington (Foster) États-Unis 10 9 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Classement QS: Masters in Management 2022 (Top 10) Institution Pays 2022 2021 HEC Paris France 1 1 London Business School Royaume-Uni 2 2 ESSEC Business School France 3 3 INSEAD France 4

IE Business School Espagne 5 6 ESADE Business School Espagne 6 4 Copenhagen Business School Danemark 7 5 ESCP Europe France 8 7 ESADE/UVA McIntire/Lingnan Espagne 9 12 Imperial College Business School Royaume-Uni 10 8 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Classement QS: Masters in Finance 2022 Institution Pays 2022 2021 Oxford (Said) Royaume-Uni 1 1 HEC Paris France 2 4 London Business School Royaume-Uni 3 2= MIT (Sloan) États-Unis 4 2= Cambridge (Judge) Royaume-Uni 5 5 UC Berkeley (Haas) États-Unis 6 6 ESSEC Business School France 7 7= UCLA (Anderson) États-Unis 8 7= London School of Economics Royaume-Uni 9 9 Bocconi University Italie 10 10 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Classement QS : Masters in Business Analytics 2022 (Top 10) Institution Pays 2022 2021 MIT (Sloan) États-Unis 1 1 UCLA (Anderson) États-Unis 2 2 Ecole Polytechnique/ HEC Paris France 3

ESSEC/CentraleSupélec France 4 3 Imperial College Business School Royaume-Uni 5 5 ESCP Business School France 6 4 Texas (McCombs) États-Unis 7 6 USC (Marshall) États-Unis 8 7 ESADE Business School Espagne 9 8 Manchester (Alliance) Royaume-Uni 10 9 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Classement QS: Masters in Marketing 2022 Institution Pays 2022 2021 HEC Paris France 1 1 Columbia Business School États-Unis 2 2 Imperial College Business School Royaume-Uni 3 3 ESSEC Business School France 4

ESCP Business School France 5 5 ESADE Business School Espagne 6 4 Warwick Business School Royaume-Uni 7 6 EMLyon France 8 8 EDHEC Business School France 9 7 WU Vienna Autriche 10 10 QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Le classement complet peut être consulté sur www.TopUniversities.com -

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

Related Links

http://www.qs.com/

http://www.qs.com



SOURCE QS Quacquarelli Symonds