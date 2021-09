QS Global MBA & Business Masters 2022

LONDRES, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analistas de escolas de negócios globais, divulgou seu pacote anual de classificações identificando os principais destinos de estudo do mundo para aspirantes a futuros líderes empresariais. A avaliação compreende os QS World University Rankings: MBA Global em tempo integral, e uma série de classificações especializadas deBusiness Masters de alta demanda , oferecendo informações para aqueles que desejam realizar um curso em uma área de qualificação que melhora a carreira com grande demanda entre os empregadores. O Stanford GSB foi nomeado o MBA número um do mundo enquanto o da Harvard Business School sobe do 4º para o segundo lugar, compartilhado com a The Wharton School.

Top-20 QS MBA Global em tempo integral



2022 2021 Stanford GSB EUA 1 1 Harvard Business School EUA 2= 4 Penn (Wharton) EUA 2= 2 HEC Paris França 4 5 MIT (Sloan) EUA 5 3 London Business School Reino Unido 6 7 INSEAD França 7= 6 IE Business School Espanha 7= 9 Columbia Business School EUA 9 8 IESE Business School Espanha 10 11= UC Berkeley (Haas) EUA 11 10 Chicago (Booth) EUA 12 11= Oxford (Said) Reino Unido 13= 16 Esade Business School Espanha 13= 13 UCLA (Anderson) EUA 15 15 Northwestern (Kellogg) EUA 16 14 Cambridge (Judge) Reino Unido 17 17= Yale School of Management EUA 18 17= NYU (Stern) EUA 19 19 Michigan (Ross) EUA 20 20 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 www.TopMBA.com

O melhor programa de MBA da Europa Continental é oferecido pela HEC Paris (4 º , estava em 5 º ).

, estava em 5 ). O provedor de MBA número um do Reino Unido continua sendo a London Business School (6 º , estava em 7 º ).

(6 , estava em 7 ). A IE Business School da Espanha sobe do 9 º para o 7º lugar e está entre os dez primeiros juntamente com a IESE Business School (10 º , antes estava em 11 o ).

para o 7º lugar e está entre os dez primeiros juntamente com a IESE Business School (10 , antes estava em 11 ). A Melbourne Business School (26 º , sem mudança) oferece o melhor MBA de período integral da região da Ásia-Pacífico.

, sem mudança) oferece o melhor MBA de período integral da região da Ásia-Pacífico. Apenas dois programas asiáticos de MBA em tempo integral estão entre os 30 melhores. A National University of Singapura ocupa o 28º lugar seguido pela sua compatriota, a Nanyang Technological University (29º).

A QS oferece cinco classificações no portfólio do QS Business Masters Rankings :

Cada um dos Business Masters Rankings é compilado de acordo com o desempenho do programa em cinco métricas principais: empregabilidade, empreendedorismo e resultados de ex-alunos, retorno sobre o investimento, liderança inovadora e diversidade de classe e corpo docente. (Metodologia)

O conjunto completo de classificações pode ser encontrado em www.TopUniversities.com

