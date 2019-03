Clé de Peau Beauté anuncia el lanzamiento del programa 'The Power of Radiance'

La educación es el más potente ecualizador individual de oportunidades. Brinda a las niñas una escalera para salir de la pobreza y un camino hacia un futuro estable y prometedor. Sin embargo, hoy en día, más de 130 millones de niñas* en todo el mundo no asisten a clases.

La educación de las niñas es una prioridad estratégica de desarrollo. Las mujeres con más educación tienden a ser más sanas, a participar más en el mercado laboral formal, a ganar mayores ingresos, a tener menos hijos, a casarse a una edad más avanzada y, en el caso de decidir convertirse en madres, a posibilitar una mejor atención sanitaria y educación para sus hijos. Combinados, todos estos factores pueden sacar de la pobreza a los hogares, a las comunidades y a las naciones.

Felicity Jones comenta: "Sé qué he sido muy afortunada al haber tenido acceso a una buena educación. Pero no les pasa a todas las personas del mundo, razón por la cual estoy muy orgullosa de ser parte del programa Poder del Esplendor, y de apoyar el derecho que cada persona tiene al conocimiento y al aprendizaje. Es a través de la realización que podemos aspirar a brillar de una manera que realmente ilumine al mundo".

Muzoon Almellehan, Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, comenta: "La educación es el más potente ecualizador de oportunidades. Con respecto a las naciones, invertir en educación de calidad para niñas y jóvenes crea los cimientos para familias, comunidades y economías más pacíficas y prósperas. Jamás dejaré de levantar mi voz por esas personas cuyas voces han sido silenciadas durante demasiado tiempo, hasta que cada niña esté en la escuela y aprendiendo".

Yukari Suzuki, directora general de marca de Clé de Peau Beauté, comenta: "En Clé de Peau Beauté, creemos que el verdadero esplendor es una fuerza interior que está dentro de cada una de nosotras, pero es algo que necesita ser liberado. Cuando se libera el esplendor, cada una de nosotras tiene el potencial de lograr grandes cosas e influir profundamente en el mundo que nos rodea. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar el inspirador esplendor de mujeres que están realizando cambios a través del camino de empoderamiento de la educación, y es un honor celebrar la luz que arrojan sobre los demás".

La beca del Programa se financiará con las ventas globales de los exquisitos productos de Clé de Peau Beauté, especialmente desarrollados para liberar el poder de su esplendor.

*fuente de información: New Education Data For Sdg4: Focus on Out-of-school Children between the ages of 6 -17(Nuevos datos sobre educación para SDG4. Focalizados en niños no escolarizados de entre 6 y 17 años) ( https://www.sdg4education2030.org/new-education-data-sdg4-focus-out-school-children-27-september-2018 )

Sitio web del programa Poder del Esplendor: https://www.cledepeau-beaute.com/powerofradiance/

Si desea más información sobre Clé de Peau Beauté y los principales participantes del programa, haga clic aquí.

FUENTE Clé de Peau Beauté

