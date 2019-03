Clé de Peau Beauté anuncia o lançamento do programa 'O Poder do Resplendor'

O evento inaugural para o lançamento de O Poder do Resplendor foi apresentado pela Embaixadora Global da Clé de Peau Beauté, Felicity Jones, e pela primeira vencedora do programa, Muzoon Almellehan, ativista educacional e a primeira pessoa com status de refugiada a ser indicada como Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF. Dando seu apoio à iniciativa estavam as colaboradoras do programa, Cindi Leive, Naomi Kawase e Belinda Lee, que compartilharam suas experiências através de um painel de discussões ao vivo com Muzoon Almellehan, entregando juntas uma mensagem de empoderamento sobre a responsabilidade de cada pessoa de realizar mudanças positivas.

A educação é o equalizador de oportunidades mais potente. Proporciona às crianças a escada para sair da pobreza e o caminho para ter futuro estável e promissor. No entanto, hoje, mais de 130 milhões de meninas* ao redor do mundo estão fora da escola.

A educação de meninas é prioridade estratégica de desenvolvimento. Mulheres mais bem educadas tendem a ser mais saudáveis, participam mais do mercado de trabalho formal, têm rendas mais altas, menos filhos, casam-se mais tarde e, se optarem por ser mães, possibilitam melhores cuidados de saúde e educação aos filhos. Todos esses fatores combinados podem ajudar a tirar famílias, comunidades e nações da pobreza.

Felicity Jones comenta: "Eu sei como tive sorte por ter tido acesso a excelente educação. Este não é o caso de todas no mundo, e é por isso que tenho muito orgulho de fazer parte do programa O Poder do Resplendor e apoiar o direito de todas as pessoas ao conhecimento e à aprendizagem. É através da realização que podemos aspirar a brilhar de maneira que realmente ilumine o mundo".

A Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, Muzoon Almellehan, comenta: "A educação é o equalizador de oportunidades mais potente. E para as nações, investir em educação de qualidade para crianças e jovens cria a base para famílias, comunidades e economias mais pacíficas e prósperas. Nunca vou parar de falar por aquelas cujas vozes foram silenciadas por muito tempo, até que todas as crianças estejam na escola e aprendendo."

A Sra. Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté, comenta: "Na Clé de Peau Beauté, acreditamos que o verdadeiro Resplendor é uma força interior que está em cada um de nós, mas é algo que precisa ser desbloqueado. Quando o resplendor é liberado, cada um de nós tem o potencial de realizar grandes coisas e influenciar profundamente o mundo ao nosso redor. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de celebrar o brilho inspirador de mulheres que estão realizando mudanças através do caminho empoderador da Educação e celebrar a luz que elas jogam sobre os outros".

A bolsa do programa será financiada pelas vendas globais da sofisticada linha da Clé de Peau Beauté, especialmente desenvolvida para desbloquear o poder do resplendor.

*Fonte de informação: New Education Data For Sdg4: Focus on Out-of-school Children between the ages of 6 -17 (https://www.sdg4education2030.org/new-education-data-sdg4-focus-out-school-children-27-september-2018)

Website do programa O Poder do Resplendor: https://www.cledepeau-beaute.com/powerofradiance/

Para obter mais informações sobre a Clé de Peau Beauté e os principais participantes do programa, entre aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837787/Power_of_Radiance_Award.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837788/Celebrate_Radiance_Empowering_Energy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737774/Logo.jpg

FONTE Clé de Peau Beauté

SOURCE Clé de Peau Beauté