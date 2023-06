CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CELEBRA A CIÊNCIA POR TRÁS DA INTELIGÊNCIA DA PELE ("SKIN INTELLIGENCE")

A revolucionária ciência de cuidados com a pele da Clé de Peau Beauté, vivenciada em um evento global de três dias que também apresenta a estreia da instalação de arte imersiva de IA "Unseen Intelligence", por Refik Anadol

TÓQUIO, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- AClé de Peau Beauté, a marca global de cuidados com a pele e maquiagem de luxo da SHISEIDO Group, sediou um evento global em Tóquio, Japão, de 26 a 28 de junho de 2023. Comemorando e revelando sua revolucionária abordagem científica para cuidados com a pele, "Skin Intelligence", o evento de três dias mergulhou os convidados no compromisso inabalável da marca com a inovação e a abordagem baseada na ciência para a beleza. Convidados de mais de 18 países se juntaram a duas embaixadoras globais da marca Clé de Peau Beauté, Ella Balinska e Diana Silvers. O Shiseido Global Innovation Center em Yokohama sediou a estreia exclusiva e global da rede genética da pele, visualizada pela primeira vez. Essa rede é formada por um coletivo interno que opera de forma independente da rede de neural que impulsiona o cérebro. O evento também estreou uma colaboração visionária com o renomado artista de mídia Refik Anadol. A instalação de arte imersiva de Anadol, "Unseen Intelligence", está situada no Tokyo Midtown, no distrito de Roppongi. Anadol traz sua abordagem pioneira para narrativas de dados para visualizar o mundo oculto da Pele.

Sra. Mizuki Hashimoto, diretora de marca da Clé de Peau Beauté, une-se às embaixadoras globais da marca Diana Silvers and Ella Balinska e ao artista de mídia Refik Anadol, de renome internacional, no lançamento de sua instalação de arte personalizada em Tóquio: Unseen Intelligence, inspirada na ciência da Clé de Peau Beauté: inteligência da pele Coleção Key Radiance Care da Clé de Peau Beauté, formulada com o Skin Empowering Illuminator para realçar a inteligência da pele: a capacidade inata da pele de diferenciar estímulos positivos e negativos e alcançar a luminosidade ideal. Kiyoshi Sato, diretor de tecnologia da Clé de Peau Beauté, e Dr. Shinobu Nakanishi, cientista de pesquisa do laboratório da Clé de Peau Beauté apresentam a primeira visualização da rede genética da pele, que mostra a pele como um "órgão pensante" que funciona de forma independente do cérebro

Desde o lançamento da marca em 1982, a Clé de Peau Beauté tem o compromisso de buscar uma compreensão mais profunda sobre a Inteligência da Pele: a capacidade inata da pele de distinguir entre estímulos positivos e negativos para manter a condição ideal no nível da epiderme. A Clé de Peau Beauté desenvolve novas tecnologias que apoiam a pele como um órgão "pensante", aumentando suas habilidades reparadoras e defensivas para fortalecer sua capacidade inata de autocuidado, o catalisador mais poderoso para alcançar o brilho ideal da pele.

A Sra. Mizuki Hashimoto, diretora de marca da Clé de Peau Beauté, compartilhou: "Tenho orgulho de mostrar nosso compromisso inabalável com a inovação por meio da Skin Intelligence para especialistas em beleza em todo o mundo. Com nossa abordagem exclusiva de cuidados com a pele, solidificamos nossa posição como pioneiros do setor, redefinindo o futuro dos cuidados com a pele. Estou emocionada com as possibilidades ilimitadas que temos pela frente para um futuro mais radiante".

Kiyoshi Sato, diretor de tecnologia da Clé de Peau Beauté, compartilhou: "Foi um privilégio para nós receber tantos especialistas em beleza de todo o mundo em nossos laboratórios, onde pela primeira vez revelamos uma visualização bem-sucedida da rede genética da pele, o que melhorou significativamente nossa compreensão da inteligência inerente à pele. Para comemorar essa conquista científica, fornecemos o cluster de dados para Refik Anadol, que o trouxe à vida com sua arte. Juntos, fomos capazes de revelar um mundo que sabemos que existe e que há muito tempo buscamos vislumbrar".

A colaboração entre Refik Anadol e aClé de Peau Beauté nasceu da ambição da marca de dar vida ao sistema autônomo inédito daSkin Intelligence e criar uma experiência memorável que educa e inspira o público em todo o mundo.

O artista colaborativo Refik Anadol comenta: "A colaboração de Refik Anadol Studio com a Clé de Peau Beauté tem como base uma analogia única entre a inteligência da pele e a inteligência artificial sob a perspectiva de 'tornar o invisível visível', uma visão que buscamos desde nossa fundação. Os cientistas da Clé de Peau Beauté estudam as forças da vida que são invisíveis, as redes inéditas de nosso órgão pensante, a pele".

A Clé de Peau Beauté, a marca de luxo global da Shiseido Co., Ltd., foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e da ciência. Clé de Peau Beauté significa "o segredo para a beleza da pele". A filosofia da marca é liberar o poder do resplendor de uma pessoa, utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele do mundo todo. Sempre guiada por uma requintada sensibilidade estética e compromisso com a inovação, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, ciência avançada e dinamismo para emergir como líder do setor. Ela ajuda a proporcionar um brilho tão notável que emana de dentro. Disponível em 23 países e regiões em todo o mundo.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: instagram.com/cledepeaubeaute

O trabalho de Refik Anadol utiliza dados como material primário e nos incentiva a repensar nosso envolvimento com o mundo físico, redes descentralizadas, experiência coletiva e o potencial criativo das máquinas. As esculturas de dados de IA específicas do site de Anadol, apresentações audiovisuais ao vivo e instalações ambientais são incomparáveis em sua área e foram expostas em locais de prestígio em todo o mundo, incluindo o Centre Pompidou-Metz, a Bienal de Arquitetura de Veneza e o Museu de Arte Moderna Nova York.

