Clé de Peau Beauté inauguruje drugi rok inicjatywy wsparcia UNICEF-u na rzecz zwiększenia dostępu do nauczania STEM dla dziewcząt

Pandemia skomplikowała życie i edukację milionów dziewcząt na całym świecie, pokazując jednocześnie, jak bardzo palącym problemem jest włączenie cyfrowe w świecie, który coraz bardziej uzależniony jest od technologii. W sytuacji, w której świat niejako od nowa tworzy systemy nauczania, aby dostosować się do rzeczywistości pandemicznej, Clé de Peau Beauté wspólnie z UNICEF-em opracowują wzorzec budowania umiejętności dziewcząt i młodych kobiet zarówno na obecne czasy kryzysu, jak i z myślą o przyszłości.

Dzięki funduszom przekazanym UNICEF-owi z zeszłorocznych zysków ze sprzedaży The Serum udało się przyspieszyć na całym świecie realizację inicjatyw, które pozwalają dziewczętom pokonywać bariery w edukacji i wyzwalać tkwiący w nich potencjał:

Bangladesz: transformacja edukacji dla dziewcząt

Clé de Peau Beauté wspiera programy realizowane przez UNICEF w Bangladeszu na rzecz równouprawnienia płci w systemie edukacji, niwelowania związanych z płcią barier w edukacji oraz zwalczania zjawiska przemocy ze względu na płeć.

Razem z rządem Bangladeszu UNICEF pracuje nad stworzeniem krajowych ram programowych kształcenia, w których duży nacisk położony będzie na równość płci i wspieranie rozwoju uniwersalnych umiejętności.

UNICEF wdrożył w Bangladeszu Program Nauczania Alternatywnego dla nastoletnich dziewcząt w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, aby zapewnić im możliwości rozwoju kompetencji i zwiększyć szanse na zatrudnienie. Już 95% dziewcząt uczestniczących w programie uzyskało skuteczną pomoc w zdobyciu zatrudnienia odpowiedniego do ich umiejętności.

Kirgistan: budowanie u dziewcząt umiejętności na miarę XXI wieku

Clé de Peau Beauté wspiera programy STEM4Girls (nauczanie STEM dla dziewcząt) realizowane przez UNICEF w Kirgistanie, które mają na celu stworzenie dziewczętom szans na zdobycie wykształcenia wyższego i rozpoczęcie kariery w dziedzinach związanych m.in. z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).

W ramach programu przeszkolono 110 dziewcząt, które pełnią rolę wzorców do naśladowania i nauczycielek dla młodszych dziewcząt w swoich lokalnych społecznościach. Swoje zajęcia prowadzą obecnie online, przekazując w ten sposób wiedzę i umiejętności dzieciom na całym terenie ich społeczności. Tym samym docierają do jeszcze większej liczby dziewcząt, dając im narzędzia do przewodzenia zmianie.

Niger: wspieranie upodmiotowienia dziewcząt

Clé de Peau Beauté wspiera programy UNICEF-u realizowane w Nigrze na rzecz zwiększania możliwości dziewcząt poprzez udzielanie im pomocy w rozwijaniu istotnych kompetencji i umiejętności.

W ramach współpracy 120 nastolatkom udzielono wsparcia w zakresie praktycznych szkoleń i zajęć z umiejętności czytania i pisania, a także zaangażowano 200 dziewcząt do rówieśniczego programu mentoringowego.

„Wszystkie dziewczęta zasługują na to, by dorastać w świecie, który daje im różne szanse, i móc spełniać się w życiu. Tymczasem miliony nastolatek na całym świecie pozbawionych jest dostępu do edukacji szkolnej i zasobów, tracąc tym samym szanse na zostanie równoprawnymi uczestniczkami życia społecznego. Pandemia pokazała, jak palący jest problem włączenia i jak duża jest potrzeba stworzenia dziewczętom możliwości kształtowania swojego życia i produktywnego uczestnictwa w życiu ich społeczności. Dzięki wsparciu Clé de Peau Beauté UNICEF inwestuje w inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności w zakresie STEM, technologii cyfrowych i przedsiębiorczości społecznej. UNICEF wspiera działania upodmiotowiające dziewczęta i dające im odpowiednie zasoby i możliwości. 600 mln nastoletnich dziewcząt na całym świecie może stać się największym pokoleniem liderek w historii ludzkości" - powiedziała Carla Haddad Mardini, dyrektor działu współpracy i pozyskiwania funduszy prywatnych w UNICEF-ie.

„Clé de Peau Beauté uważa, że klucz do lepszego świata tkwi w uwolnieniu potencjału dziewcząt poprzez edukację w zakresie STEM, a jest to zadanie, któremu żaden człowiek ani żadna marka nie podoła w pojedynkę. Kupując The Serum, każdy może wesprzeć wysiłki w ramach naszej współpracy z UNICEF-em, przyczyniając się do pozytywnych zmian w dobie światowego kryzysu. Jesteśmy zaszczyceni tym, że dzięki UNICEF-owi środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze i najpożyteczniejsze cele. Zapraszamy wszystkich, aby przyłączyli się do trwającej już od ponad roku inicjatywy i wniesienia realnego wkładu w zwiększenie szans edukacyjnych, możliwości zatrudnienia i upodmiotowienie dziewcząt na całym świecie" - powiedziała Yukari Suzuki, Chief Brand Officer (dyrektor ds. marki) w Clé de Peau Beauté.

Celem Clé de Peau Beauté jest upodmiotowienie dziewcząt poprzez edukację, która stanowi pierwszy krok na drodze do uwolnienia potencjału i inteligencji, jakie w nich drzemią.

W ramach inicjatywy część zysków z każdej zakupionej sztuki The Serum przekazana zostanie UNICEF-owi na wsparcie edukacji i upodmiotowienia dziewcząt na całym świecie. Firma Clé de Peau Beauté zaprasza kobiety do uczestnictwa w kampanii. Jest to czas, w którym dziewczęta na całym świecie potrzebują szczególnego wsparcia. Wspólnie możemy budować jaśniejszą i pozytywną przyszłość.

