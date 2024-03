CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OZNAMUJE, ŽE NOSITEĽKOU OCENENIA POWER OF RADIANCE 2024 SA STÁVA RESHMA SAUJANI

Pocta inšpiratívnej zakladateľke Girls Who Code, ktorá bude spolupracovať so spoločnosťou Clé de Peau Beauté na spustení kampane 20 Under 20

TOKIO, 8. marca 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusná značka starostlivosti o pleť a make-upu, s hrdosťou oznamuje príjemcu ocenenia Power of Radiance Awards 2024: Reshma Saujani so sídlom v New Yorku v USA. Ceny Power of Radiance sa udeľuje ako uznanie ženám, ktoré vo svojich komunitách presadzujú vzdelávanie dievčat, najmä v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Reshma Saujani sa venuje zlepšovaniu postavenia dievčat v informatike prostredníctvom svojej medzinárodnej neziskovej organizácie Girls Who Code (Dievčatá, ktoré kódujú), ktorá pracuje na odstránení rodových rozdielov v technológiách. Od svojho založenia v roku 2012 vytvorila organizácia Girls Who Code najväčší zoznam počítačových vedkýň a nebinárnych vedcov na svete. O desaťročie neskôr táto nezisková organizácia podporila prostredníctvom svojich inovatívnych programov viac ako 500 000 študentov, pričom absolventi mali oproti celoštátnemu priemeru v USA sedemnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že získajú titul z informatiky alebo príbuzných odborov.[1]

Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024

Spoločnosť Clé de Peau Beauté verí, že kľúč k lepšiemu svetu spočíva v aktivovaní potenciálu dievčat prostredníctvom vzdelávania v odboroch STEM. Vďaka tomuto presvedčeniu sa zrodilo každoročné ocenenie Power of Radiance. To isté presvedčenie stojí aj za viacročným partnerstvom značky s UNICEFom, ktoré rieši rodovú nerovnosť so zameraním na STEM v programoch vzdelávania, zamestnanosti a zlepšenia postavenia dievčat. Odbory STEM sú rozhodujúce pre vývoj riešení mnohých výziev, ktorým svet čelí. Zlepšenie postavenia polovice svetovej populácie dievčat a žien v týchto oblastiach zabezpečí žiarivú, inkluzívnu budúcnosť formovanú inováciami a pokrokom bez ohľadu na pohlavie.

Reshma Saujani a organizácia Girls Who Code sú odhodlané odstrániť rodovú priepasť v nových pracovných miestach na vstupnej úrovni do roku 2030. Tento ambiciózny poukazuje na fakt, že táto priepasť sa zvýšila o 13 % v porovnaní s obdobím pred takmer 30 rokmi[2]. Ako právnička, politička a štátna úradníčka, Reshma Saujani v rámci svojej kandidatúry do amerického Kongresu pri návštevách miestnych škôl videla, že triedy informatiky sú plné chlapcov s malým či nulovým počtom dievčat, To v nej vyvolalo potrebu kultúrneho posunu na riešenie rodovej priepasti — a v tomto boji pokračuje aj dnes vo svojej úlohe zakladateľky a generálnej riaditeľky organizácie Moms First (Mamy na prvom mieste).

Reshma Saujani ako držiteľka ocenenia Power of Radiance Awards 2024 získa grant, ktorý sa využije na budovanie rastu a rozšírenie dosahu jej poslania. Reshma Saujani bude tiež stáť na čele kampane 20 Under 20 (20 pod 20 rokov) s Clé de Peau Beauté. Pri najväčšom poklese dievčat v informatike, ku ktorému dochádza na druhom stupni základnej školy a na strednej škole,[3] sa táto kampaň snaží osloviť a povzbudiť dievčatá, aby vytrvali na ceste k vysokoškolskému vzdelávaniu a kariére v odboroch STEM. Kampaň poskytne 20 dievčatám do 20 rokov v USA exkluzívne skúsenosti vrátane prístupu k pokročilým výskumným zariadeniam, vedcom, mentorstvu a grantom spoločnosti Clé de Peau Beauté na podporu ich aktivít v odboroch STEM.

Reshma Saujani poznamenala: „Je nesmierne dôležité ukázať týmto dievčatám krásu odborov STEM a spojiť ich s dobrými vzormi v čase, keď plánujú svoju budúcnosť — presne o tom je misia Girls Who Code. Koniec koncov, nemôžete byť tým, čo nepoznáte. V súčasnosti zastávajú ženy iba 28 % pracovných miest v oblasti výpočtovej techniky. Všetci máme svoju úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sme pri obsadzovaní pracovných miest budúcnosti nenechávali ženy a dievčatá bokom. Ocenenie Power of Radiance od Clé de Peau Beauté podporuje presne ten kultúrny posun, ktorý je potrebný na odstránenie rodovej priepasti v STEM."

Pani Mizuki Hashimoto, riaditeľka značky Clé de Peau Beauté, uviedla: „Neochvejný záväzok pani Saujani zlepšiť postavenie dievčat a žien prostredníctvom Girls Who Code dokonale zodpovedá nášmu poslaniu. Sme odhodlaní priniesť rodovú rovnosť do oblastí STEM aj mimo nich. Spolupráca s organizáciou Girls Who Code a pani Saujani na kampani 20 Under 20 je pre nás príležitosťou urobiť viac pre presadzovanie rodovej rovnosti a vyrovnanie podmienok pre dievčatá v STEM."

V každom jednotlivcovi spočíva sila aktivovať vnútorné vyžarovanie, ktoré môže dosiahnuť pozitívnu zmenu a prostredníctvom cien Power of Radiance stojí spoločnosť Clé de Peau Beauté za dievčatami a ženami na celom svete pri transfomovaní sveta pre seba a svoje komunity. Cesta Clé de Peau Beauté ako podporovateľa vzdelávania sa začala snom o lepšom svete. Preto značka prisľúbila venovať tejto misii percentuálny podiel z predaja jedného zo svojich najznámejších produktov prvého kroku, The Serum.

Kto je Reshma Saujani

Reshma Saujani je popredná aktivistka a zakladateľka organizácií Girls Who Code a Moms First, predtým Marshall Plan for Moms. Sama je matkou a viac ako desať rokov sa venuje budovaniu hnutí za boj o zlepšenie ekonomického postavenia žien a dievčat, pracuje na odstraňovaní rodových rozdielov v technologickom sektore a najnovšie presadzuje predpisy na podporu matiek postihnutých pandémiou. Reshma je tiež autorkou medzinárodného bestselleru Brave, Not Perfect (Odvážna, nie dokonalá) a jej vplyvná TED prednáška „Teach girls bravery, not perfection" (Učme dievčatá odvahe, nie dokonalosti) má celosvetovo viac ako päť miliónov zhliadnutí. Reshma začala svoju kariéru ako právnička a organizátorka za Demokratickú stranu. V roku 2010 vstúpila na politickú scénu ako prvá Američanka indického pôvodu, ktorá kandidovala do Kongresu USA. Počas kampane Reshma navštívila miestne školy a videla rodovú priepasť v informatických triedach z prvej ruky, čo ju viedlo k založeniu Girls Who Code.

O značke Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co Ltd, bola založená v roku 1982 ako najvyššie vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pleti. Filozofiou značky je odomykanie sily ženského vyžarovania využitím technológií make-upu a pokročilej starostlivosti o pleť z celého sveta. Spoločnosť Clé de Peau Beauté, ktorá sa vždy riadila vycibrenou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vdýchla svojim produktom modernosť, očarenie a dynamiku, a jej produkty dodávajú zákazníkom vyžarovanie tak pozoruhodné, ako keby vychádzalo zvnútra. Značka je dostupná v 26 krajinách a regiónoch po celom svete.

Oficiálna webová stránka Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2024.html

Oficiálny Instagram Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1][2][3] Zdroj: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2352256/Reshma_Saujani__2024_Award_Recipient_of_the__Power_of_Radiance_Awards.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2352257/Reshma_Saujani_receiving_Cl__de_Peau_Beaut__s_Power_of_Radiance_Awards_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg