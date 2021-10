Clé De Peau Beauté podejmuje globalne działania na rzecz radosnego zaangażowania się w edukację STEM

Podczas pandemii w ponad 180 krajach doszło do czasowego zamknięcia szkół. Według badań przeprowadzonych przez UNICEF, UNESCO i Bank Światowy, spowodowane pandemią zamknięcie szkół i brak ciągłości edukacji może doprowadzić do utraty 10 bilionów dolarów w zarobkach w ciągu całego życia zawodowego obecnych uczniów [1]. . Z punktu widzenia bardziej krótkoterminowych skutków, uczniowie odczuwają zwiększony niepokój związany ze szkołą – problem ten dotyka zwłaszcza młodych dziewcząt. Badanie przeprowadzone przez UNICEF wykazało, że COVID-19 zwiększa stres psychospołeczny i problemy ze zdrowiem psychicznym dziewczynek, wpływając na ich zdolność do nauk [2]. W tym roku Clé de Peau Beauté czerpie inspirację od laureatki nagrody „Potęga blasku" z 2021 r., Alyony Tkachenko, i jej osiągnięć w promowaniu edukacji STEM. Wykorzystując doświadczenie pani Tkachenko w pracy z dziećmi oraz to, co sprawia, że są one zaangażowane w naukę, Clé de Peau Beauté stworzyło narzędzie edukacyjne, które może być dostępne zarówno w klasie, jak i poza nią.

Alyona Tkachenko jest uznawana za inicjatorkę programu Godzina Kodowania w Kazachstanie - wprowadziła program do swojego kraju, aby zainspirować uczniów, zwłaszcza dziewczęta, do nauki programowania.

„Jestem głęboko przekonana, że kiedy dzieci dobrze się bawią, są w stanie lepiej się uczyć. STEM jest często postrzegane jako przedmiot, dlatego cieszę się, że Clé de Peau Beauté wykorzystuje kreatywność i technologię, aby pomóc wypełnić tę lukę i zachęcić młodych uczestników do nauki – powiedziała Alyona Tkachenko. - Jestem niezwykle zaszczycona, że zostałam tegoroczną laureatką nagrody >>Potęga blasku<< i z ogromną pokorą przyjmuję, że to moje własne doświadczenia posłużyły jako inspiracja dla tegorocznego programu".

„W czasach kryzysu ciągłości edukacji, jesteśmy zachwyceni, że możemy wykorzystać ducha programu >>Potęga blasku<< i stworzyć namacalną, znaczącą zmianę poprzez inspirowanie młodych dziewcząt do odkrywania zagadnień STEM poprzez zabawę. Przekonaliśmy się o sile nauczania przedmiotów STEM w przyjemny i angażujący sposób dzięki doświadczeniu i sukcesom Alyony w jej własnej społeczności. Mamy nadzieję, że zainspiruje to innych do odegrania swojej roli i przyłączenia się do nas w torowaniu drogi dla coraz szczęśliwszego i równego społeczeństwa" – powiedziała Yukari Suzuki, szefowa marki Clé de Peau Beauté.

Na regionalnych rynkach Clé de Peau Beauté odbędą się imprezy, podczas których nauczyciele, rodzice i dzieci będą mogli dowiedzieć się więcej o znaczeniu edukacji STEM i poznać grę STEM. Tegoroczny program „Potęga blasku" ma na celu zapoczątkowanie zmian w lokalnych społecznościach i zainspirowanie poszczególnych uczniów do zgłębiania tematyki STEM w języku, który jest im dobrze znany: poprzez zabawę.

Nagrody programu „Potęga blasku" zostaną ufundowane z wpływów z międzynarodowej sprzedaży The Serum Clé de Peau Beauté.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2021.html.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Cosmetics, powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 22 krajach i regionach na świecie.

Oficjalna strona Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficjalny profil Clé de Peau Beauté na Instagramie: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Alyona Tkachenko

Pani Tkachenko zainteresowała się STEM studiując fizykę i matematykę, a także współpracując z firmami technologicznymi na początku swojej kariery. Chciała szerzyć świadomość i poszerzać dostęp do edukacji STEM w swoim kraju, dlatego współzałożyła Miłość do Kodowania, centrum szkolenia w zakresie programowania dla dzieci. Podczas promowania misji Miłość do Kodowania, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku w Almaty, a w końcu w całym Kazachstanie, możliwości nauki kodowania, Alyona uruchomiła inicjatywę społeczną o nazwie Kazachstańska Godzina Kodowania, aby zwrócić większą uwagę na zagadnienia kodowania i informatyki. Od momentu rozpoczęcia programu Godzina Kodowania w Kazachstanie, liczba uczniów wzrosła z 60000 do 350000 w 2019 roku. Program ten szybko stał się największą inicjatywą STEM w Kazachstanie - wprowadzając ponad 500 000 kazachstańskich dziewcząt do STEM i szkoląc ponad 200 nauczycielek w zakresie programu nauczania. Alyona jest również współzałożycielką Nommi, startupu z Kazachstanu zajmującego się bezpieczną łącznością, który zapewnia szybką transmisję danych w technologii LTE dla pracowników zdalnych na całym świecie. Nommi rozwinęło się i podpisało umowy korporacyjne z kilkoma przedsiębiorstwami z listy Fortune 500. Jest pierwszą kobietą z Azji Środkowej, która znalazła się na azjatyckiej liście Forbesa 30 Poniżej 30 (2019).

[1] https://blogs.worldbank.org/education/how-could-covid-19-hinder-progress-learning-poverty-some-initial-simulations

[2] https://www.unicef.org/eap/media/7146/file/Issue_Brief%3A_Issue_Brief%3A_COVID-19_and_Girls%E2%80%99_Education_in_East_Asia_and_Pacific.pdf

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1634764/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté