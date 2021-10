Clé De Peau Beauté работает по всему миру для повышения привлекательности STEM-образования

Алёна Ткаченко является инициатором программы «Час кода» в Казахстане, реализовав ее в своей стране с целью вдохновить учащихся, особенно девочек, на обучение программированию. «Я твердо убеждена в том, что когда дети весело проводят время или получают удовольствие от своих занятий, они могут учиться лучше. STEM часто подвергается стигматизации как предмет, поэтому я очень рада видеть, что Clé de Peau Beauté эффективно использует творческий потенциал и технологии для преодоления этого разрыва в целях стимулирования учащейся молодежи, — заявила Алёна Ткаченко. — Я считаю для себя честью присуждение премии «Сила сияния» этого года и польщена тем, что мой собственный опыт послужил источником вдохновения для программы в этом году».

«В связи с продолжением образовательного процесса в условиях кризиса мы с радостью перенимаем дух программы «Сила сияния» и обеспечиваем ощутимые и значимые изменения, вдохновляя молодых девушек на изучение STEM-дисциплин посредством игры. Мы видим эффективность преподавания STEM-дисциплин в увлекательной и захватывающей манере благодаря опыту Алёны и ее успеху в своем сообществе. Мы надеемся стимулировать других к тому, чтобы они сыграли свою роль и вместе с нами прокладывали путь к более светлому будущему и равноправному обществу», — заявила г-жа Юкари Судзуки (Yukari Suzuki), директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté проведет ряд мероприятий регионального масштаба, на которые будут приглашены преподаватели, родители и дети для получения более подробной информации о важности образования в области точных наук и освоения игры, ориентированной на STEM-образование. В этом году цель программы «Сила сияния» состоит в активизации перемен на местах и стимулировании отдельных учащихся к изучению STEM-дисциплин на хорошо знакомом им языке — языке игры.

Финансирование программы «Сила сияния» будет осуществляться из выручки от продаж сыворотки The Serum от Clé de Peau Beauté по всему миру.

Clé de Peau Beauté — всемирный бренд элитной косметики компании Shiseido Co., Ltd. — был основан в 1982 году как квинтэссенция элегантности и науки. Clé de Peau Beauté — ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых средств ухода за кожей по всему миру. Неизменно руководствуясь своим изысканным эстетическим чувством и глубокими знаниями, Clé de Peau Beauté придает своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм с целью выйти в лидеры отрасли за счет косметических средств, обеспечивающих невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Продукция под этим брендом реализуется в 22 странах и регионах мира.

Г-жа Ткаченко заинтересовалась STEM-образованием, изучая физику и математику, а также работая в технологических компаниях в начале своей карьеры. Желая повысить уровень осведомленности и расширить доступность STEM-образования в своей стране, она стала одним из основателей центра обучения программированию для детей Love to Code («Любовь к коду»). Выступая в поддержку миссии Love to Code, заключающейся в том, чтобы дать каждому ребенку в Алматы, а в конечном итоге и во всем Казахстане возможность обучения кодированию, Алёна запустила общественную программу под названием «Казахстанский Час кода» с целью привлечь больше внимания к теме кодирования и информатики. С момента начала реализации программы «Казахстанский Час кода» число учащихся увеличилось с 60 тысяч до 350 тысяч к 2019 году. Программа «Час кода» быстро превратилась в крупнейший проект стимулирования STEM-образования в Казахстане, в рамках которого более 500 тысяч казахстанских девочек изучают научно-технические дисциплины, а более 200 женщин-учителей проходят специализированную подготовку к преподаванию по STEM-программе. Алёна также является соучредителем казахстанского стартапа Nommi, специализирующегося на средствах защищенной связи и обеспечивающего возможность быстрого обмена данными в сетях LTE для удаленных работников по всему миру. В процессе своего расширения компания Nommi подписала корпоративные соглашения с некоторыми компаниями из списка Fortune 500. Она стала первой женщиной-основательницей технологической компании в Центральной Азии, вошедшей в список Forbes 30 Under 30 Asia (2019).

