Clé De Peau Beauté reafirma su compromiso de impulsar la educación de las niñas en la nueva normalidad

Honrando a dos mujeres excepcionales que han realizado increíbles contribuciones al avance de la educación de las niñas a través de los segundos premios anuales 'Power of Radiance Awards'

TOKIO, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Mientras el mundo se adapta a una nueva normalidad, la educación se sitúa en la encrucijada. Con las cuarentenas globales y los cierres de colegios afectando a las oportunidades educativas de los niños de todo el mundo, Clé de Peau Beauté, la marca de cuidado de la piel y cosmética de lujo, está reafirmando su compromiso con la defensa de la educación de las niñas en 2020 'Power of Radiance Awards', honrando a las mujeres inspiradoras que han realizado contribuciones extraordinarias para mejorar las vidas de las niñas a través de la educación. Lanzados en marzo de 2019, los 'Power of Radiance Awards' son parte del compromiso filantrópico a largo plazo de Clé de Peau Beauté de defender la educación y empoderamiento de las niñas. Este año, la marca reconoce los logros destacados de Binita Shrestha y Pratiksha Pandey, dos personas destacadas de Nepal que han realizado contribuciones extraordinarias a promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para niñas en Nepal a través de su organización, Women in STEM Nepal (WiSTEM Nepal).