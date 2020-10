Spoločnosť Clé De Peau Beauté opätovne potvrdzuje svoj záväzok podporovať ďalšie vzdelávanie dievčat v novom normálnom svete

V čase, keď je svet sociálne vzdialený, uznáva značka Clé de Peau Beauté potrebu spájania ľudí a myšlienok, ktoré presahujú kultúru a geografiu. Ocenením „Power of Radiance Awards" sa Clé de Peau Beauté snaží odstrániť vzdelávacie bariéry spôsobené pandémiou, ktoré negatívne ovplyvnili kontinuitu zameranú na vzdelávanie, pričom cieľom je aby každé dieťa malo právo na vzdelávanie. V súlade s globálnymi opatreniami v podobe sociálnych odstupov sa druhý ročník „Power of Radiance Awards" konal tento rok virtuálne. Udalosť oslavovala neuveriteľné úspechy pani Shresthaovej, pani Pandeyovej a ďalších výnimočných žien z celého sveta, ktoré v týchto náročných časoch naďalej bojujú za vzdelávanie dievčat. Predstavila tiež ich pohľady na dôležitosť zabezpečenia kontinuity vzdelávania v novom normálnom svete. K pani Shresthaovej a pani Pandeyovej sa pridala humanitárna pracovníčka, modelka a herečka Toni Garrnová; podnikateľka a tvorkyňa digitálneho obsahu Chriselle Limová; modelka a držiteľka titulu Beauty Pageant, NASA datanautka a riaditeľka vesmírnych aplikácií DC Fionnghuala O'Reillyová; ako aj televízna osobnosť a herečka Chiaki Horanová. Súčasťou virtuálneho programu bola aj panelová diskusia medzi šiestimi ženami, ktorá sa zamerala na význam vývoja zmysluplných riešení pre inšpiráciu ďalšej generácie dievčat prostredníctvom vzdelávania a predmetov STEM. Na záver virtuálneho podujatia boli tiež vysielané videá mladých dievčat, ktoré sa delili o svoje sny a túžby do budúcnosti, aby zanechali odkaz nádeje pre ďalšie generácie.

„Verím, že vzdelávanie v odbore STEM je povinnou sadou zručností 21. storočia," povedala pani Shresthaová. "Dievčatá majú prostredníctvom predmetov STEM prístup k nekonečným možnostiam zamestnania, k väčšej nezávislosti a vytváraniu lepších kontaktov so svojimi komunitami a svetom okolo nich. Vďaka oceneniu 'Power of Radiance Awards' od spoločnosti Clé de Peau Beauté sme teraz o krok bližšie k dosiahnutiu zmeny vo vzdelávacom systéme v Nepále a rozbitie rodových stereotypov v oblasti STEM. "

„Ocenenie „ Power of Radiance Awards" od spoločnosti Clé de Peau Beauté nám poskytlo úžasnú príležitosť pokračovať v našom úsilí o posilnenie postavenia dievčat a žien v Nepále," uviedla pani Pandeyová. „Keď sme prvýkrát začínali s WiSTEM Nepál, mali sme obmedzený prístup, dosah a finančné prostriedky. Grant spojený s udelením ocenenia poslúžil pri podpore našich iniciatív zameraných na poskytovanie STEM vzdelávania pre znevýhodnené a vidiecke dievčatá v Nepále."

"V spoločnosti Clé de Peau Beauté veríme, že kľúčom k lepšiemu svetu je uvoľnenie potenciálu dievčat prostredníctvom vzdelávania. Cena „Power of Radiance Awards" oslavuje silu jednotlivcov, ktorí podnikli kroky na podporu pozitívnych zmien v ich komunitách prostredníctvom vzdelávania. Dúfame, že tým, že vrhneme svetlo na prínos Binity Shresthaovej a Pratikshe Pandeyovej, inšpirujeme ostatných, aby sa k nám pripojili pri posilňovaní postavenia budúcich generácií dievčat prostredníctvom STEM vzdelávania, aby aj oni mohli pripraviť pôdu pre žiarivejšiu spoločnosť, ktorá bude rovnocenná a spravodlivá," uviedla Yukari Suzukiová, riaditeľka pre značku Clé de Peau Beauté.

Grant udeľovaný v rámci ocenenia „Power of Radiance Awards" bude financovaný z výnosov z globálneho predaja séra Clé de Peau Beauté.

O spoločnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka od Shiseido Cosmetics, bola založená v roku 1982 ako vrcholný prejav elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté predstavuje kľúč ku kráse pokožky. Filozofiou značky je uvoľniť silu ženského vyžarovania využitím technológií líčenia a pokrokovej starostlivosti o pleť z celého sveta. Clé de Peau Beauté, navždy vedená vynikajúcou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vštepila svojim produktom modernosť, očarenie a dynamiku, aby sa stala lídrom v oblasti tak pozoruhodného vyžarovania, ktoré môže vyžarovať jedine zvnútra. Značka je k dispozícii v 20 krajinách a regiónoch po celom svete.

O Binite Shresthaová

Binita Shresthaová je IT inžinierka, pedagogička a sociálna podnikateľka. Počas posledných 5 rokov bola spolu s tímom priekopníkom pri prelomení existujúcich stereotypov spoločnosti o STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) a kariére v oblasti výpočtovej techniky pre dospievajúce dievčatá v Nepále prostredníctvom vedenia rôznych vzdelávacích programov v rámci STEM s cieľom znížiť znateľný rodový rozdiel. Vidiac túto príčinu, dohliadla na niekoľko úspešných technologických filantropických aktivít vrátane partnerstva medzi organizáciami WiSTEM Nepál, UNICEF a Nepálskym telekomunikačným úradom.

O Pratikshe Pandeyovej

Pratiksha Pandeyová je inžinierka elektroniky a komunikácie. Svoju kariéru zasvätila narušeniu rodových stereotypov a povzbudzovaniu žien, aby sedeli v prednej rade triedy a hrdo sa usilovali o svoje vášne pre učenie a poznanie. Pani Pandeyová ako riaditeľka WiSTEM Nepál vedie semináre o programovaní, elektronike a dizajne, ktoré pomáhajú inšpirovať ďalšiu generáciu dievčat pri zamestnaní v odbore STEM. Pracuje tiež ako mentorka pre program 1000 dievčat, 1000 budúcností, ktorý organizuje The New York Academy of Sciences (Newyorská akadémia vied).

O Toni Garrnovej

Toni Garrnová, medzinárodná modelka, humanitárna pracovníčka a uznávaná tvár značky Clé de Peau Beauté, je tiež veľvyslankyňou globálnej kampane neziskovej organizácie Plan International s názvom „Girls Get Equal" (Dievčatá sa stávajú rovnocennými), ktorá je medzinárodným hnutím zameraným na presadzovanie práv dievčat.

O Chriselle Lim ovej

Chriselle Limová je jednou z najúspešnejších svetových tvorcov obsahu a digitálnou megahviezdou. Chriselle Factor je inšpiratívnym vzorom pre všetky ženy, ktoré prechádzajú rušnými životmi. Je zakladateľkou digitálnej a fyzickej komunity BÜMO, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť život zaneprázdneným rodičom, má neuveriteľnú pracovnú morálku, osobné nasadenie a talent , ktoré stelesňujú nekonečné možnosti pre dievčatá všade na svete.

O Fionnghuale O'Reilly ovej

Fionnghuala O'Reillyová je žena, ktorá stelesňuje podstatu sily vzdelávania v odbore STEM a nekonečné možnosti, ktoré môže ženám ponúknuť. Je absolventkou univerzity Georgea Washingtona a inžinierkou. Pracuje v strojárskom priemysle, v ktorom dominujú prevažne muži, a jej poslaním bolo prostredníctvom svojich úspechov demonštrovať, ako môžu ženy preraziť sklenené stropy. Len minulý rok spustila na sociálnych médiách mimoriadne úspešnú kampaň #ReachForTheStars, ktorá upozorňuje na ženy a rozmanitosť v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky.

O Chiaki Horanová

Chiaki Horanová, narodená v Tokiu, sa stala dôležitou osobnosťou japonských médií a je televíznou osobnosťou aj herečkou. Bola vychovávaná v medzinárodnom prostredí keďže jej otec pochádza z Írska a mama z Japonska, čo ju viedlo k rozvoju záujmu o západnú kultúru a k štúdiu anglickej literatúry na známej univerzite Aoyama-Gakuin v Tokiu, kde bola ocenená za svoju usilovnosť. Je úprimnou mediálnou osobnosťou a stala sa pravidelnou členkou spravodajstva komerčnej televízie TBS (Tokio Broadcasting Television), ktoré prezentuje rôzne témy, od politiky až po kultúrne udalosti, a je inšpiráciou pre mladé dievčatá, ktorým ukazuje ako rozvíjať svoje kritické myslenie.

