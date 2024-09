Clearlake Capital acquiert MV Credit auprès de Natixis Investment Managers, développant ainsi ses capacités en matière de crédit privé et de CLO au niveau mondial

MV Credit renforcera considérablement les capacités de Clearlake en matière de prêts directs et de crédits privés aux sponsors et à d'autres clients

L'acquisition de MV Credit portera les actifs sous gestion de Clearlake à plus de 90 milliards de dollars et les actifs sous gestion de Clearlake Credit à plus de 28 milliards de dollars

SANTA MONICA, Californie, et LONDRES, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Clearlake Capital Group, L.P. ("Clearlake" ou la "Société"), une société d'investissement fondée en 2006 qui exerce des activités intégrées dans les domaines du capital-investissement, du crédit et d'autres stratégies connexes, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu d'acquérir MV Credit, un spécialiste paneuropéen du crédit privé, auprès de Natixis Investment Managers ("Natixis IM"). L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

MV Credit

Fondé en 2000 et basé à Londres, MV Credit est un spécialiste européen du crédit privé géré de manière indépendante. Avec 5,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, MV Credit fournit des solutions de fonds sur mesure aux investisseurs dans le cadre de stratégies de prêts directs de premier rang, de prêts directs subordonnés, de prêts hybrides et d'obligations adossées à des prêts (CLO). MV Credit a déployé plus de 11 milliards de dollars depuis sa création, menant plus de 500 transactions sur mesure, d'un montant maximum de 500 millions de dollars, avec des sponsors tels que EQT, Nordic Capital, Cinven et Bain Capital. MV Credit se distingue par son équipe de direction expérimentée, dont les membres ont chacun plus de vingt ans d'expérience en matière d'investissement dans de multiples cycles de crédit.

À la clôture de l'opération, les activités de crédit de Clearlake représenteront plus de 28 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ainsi que plus de 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle de la société. Une fois l'acquisition réalisée, l'équipe de Clearlake comptera plus de 230 professionnels et disposera de bureaux à Santa Monica, Dallas, Dublin, Londres, Singapour, Abu Dhabi, Paris et Luxembourg.

"Le crédit fait partie de l'ADN de Clearlake depuis sa création et est au cœur de sa stratégie. Les antécédents exceptionnels de MV Credit et son expertise approfondie en matière de crédit privé s'alignent parfaitement sur nos activités de crédit existantes et renforcent notre présence continue en Europe", a déclaré José E. Feliciano, cofondateur et associé gérant de Clearlake. "Clearlake a déployé plus de 40 milliards de dollars d'investissements en dette et en actions privilégiées depuis 2006. Grâce à l'expertise de MV Credit, nous allons élargir nos capacités de prêt direct à l'échelle mondiale afin de mieux servir les sponsors et les autres clients, tout en élargissant l'offre de produits pour nos investisseurs."

"Avec cette acquisition, les activités de crédit de Clearlake atteindront une taille significative, avec des actifs sous gestion de crédit qui passeront d'environ 6 milliards de dollars en 2020 à plus de 28 milliards de dollars aujourd'hui", a déclaré Behdad Eghbali, cofondateur et associé gérant de Clearlake. "Nous avons été très attentifs à la manière dont nous avons développé notre activité de crédit, et l'ajout de MV Credit, dont les capacités de prêt direct sont très complémentaires, nous offre de nouvelles opportunités de croissance stratégique."

"Clearlake et MV Credit partagent une philosophie et une culture similaires en matière d'investissement en crédit, et nous pensons que cette association sera une proposition gagnante pour le marché", a déclaré Frédéric Nadal, directeur général de MV Credit. "La demande de crédit privé ne cesse de croître et le partenariat avec Clearlake nous permet de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Nos entreprises partagent une culture de travail d'équipe, d'intégrité et d'engagement envers l'excellence. Nous nous réjouissons de faire partie de la famille Clearlake."

Kirkland & Ellis LLP et Milbank LLP sont les conseillers juridiques de Clearlake, tandis que Fenchurch Advisory est le conseiller financier et Dentons le conseiller juridique de Natixis IM pour cette opération. DLA Piper LLP est le conseiller juridique de MV Credit Partners.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exerce des activités intégrées dans les domaines du capital-investissement, du crédit et d'autres stratégies connexes. Appliquant une approche sectorielle, la société cherche à s'associer à des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients et à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs cibles de la société sont l'industrie, la technologie et les biens de consommation. Clearlake gère actuellement plus de 85 milliards de dollars d'actifs et ses directeur seniors de l'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 400 investissements. Le siège de la Société est situé à Santa Monica, en Californie, et elle dispose de filiales à Dallas, au Texas, à Londres, au Royaume-Uni, à Dublin, en Irlande, à Singapour et à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.clearlake.com.

À propos de MV Credit

MV Credit est une société de crédit privé gérée de façon indépendante fondée en 2000. MV Credit, l'une des premières sociétés de crédit privé à avoir été créée en Europe, possède l'équipe de direction la plus ancienne dans le domaine du crédit privé, avec une équipe senior qui a en moyenne plus de vingt ans d'expérience. Depuis sa création, MV Credit a investi environ 10,3 milliards d'euros dans quelque 500 opérations de prêt direct sur mesure, établissant au fil du temps de solides relations à long terme avec des sponsors de premier plan. MV Credit investit dans la dette senior et subordonnée à travers l'Europe, en ciblant des industries non cycliques, défensives et des régions que nous connaissons bien. L'expérience approfondie du cabinet nous permet d'apporter une valeur ajoutée en fournissant des solutions de financement sur mesure à des entreprises de grande qualité, tout en apportant une valeur ajoutée grâce à un engagement actif. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mvcredit.com.

A propos de Natixis Investment Managers

L'approche multi-affiliés de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion indépendante et de l'expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs au monde1 avec plus de 1 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 200 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme diversifiée de solutions à travers les classes d'actifs, les styles et les véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dédiés à l'avancement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins spécifiques et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie de la division Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux de détail Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

1 Les répondants à l'enquête classés par Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 ont classé Natixis Investment Managers au 19e rang mondial des gestionnaires d'actifs sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

2 Les actifs sous gestion des entités affiliées actuelles, mesurés au 30 juin 2024, s'élèvent à 1 320,8 milliards de dollars (1 232,3 milliards d'euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou desservis par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

