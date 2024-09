Clearlake Capital erwirbt MV Credit von Natixis Investment Managers und erweitert damit seine Private Credit- und CLO-Kapazitäten weltweit

MV Credit wird die Möglichkeiten von Clearlake im Bereich der direkten Kreditvergabe und Private Credit an Sponsoren und andere Kunden erheblich erweitern

Durch die Übernahme von MV Credit erhöht sich das verwaltete Vermögen von Clearlake auf über 90 Mrd. USD und das verwaltete Vermögen von Clearlake Credit auf über 28 Mrd. USD

SANTA MONICA, Kalifornien und LONDON, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake" oder die „Firma"), eine 2006 gegründete Investmentfirma, die integrierte Geschäftsbereiche in den Bereichen Private Equity, Private Credit und andere damit verbundene Strategien betreibt, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von MV Credit, einem paneuropäischen Private Credit-Spezialisten, von Natixis Investment Managers („Natixis IM") vereinbart hat. Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

MV Credit

MV Credit wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Das Unternehmen ist ein unabhängig geführter europäischer Private Credit-Spezialist. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM) von 5,1 Milliarden US-Dollar bietet MV Credit Anlegern maßgeschneiderte Fondslösungen für vorrangige Direktkredite, nachrangige Direktkredite, Hybridkredite und Collateralized Loan Obligations (CLO). MV Credit hat seit seiner Gründung mehr als 11 Milliarden US-Dollar bereitgestellt und über 500 maßgeschneiderte Transaktionen mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar mit Sponsoren wie EQT, Nordic Capital, Cinven und Bain Capital durchgeführt. MV Credit zeichnet sich durch sein erfahrenes Senior Management Team aus, dessen Mitglieder jeweils über mehr als zwei Jahrzehnte Anlageerfahrung in verschiedenen Kreditzyklen verfügen.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Kreditgeschäft von Clearlake über 28 Mrd. US-Dollar AUM sowie unternehmensweite AUM von über 90 Mrd. US-Dollar verfügen. Nach Abschluss der Übernahme wird das Team von Clearlake aus mehr als 230 Fachleuten mit Büros in Santa Monica, Dallas, Dublin, London, Singapur, Abu Dhabi, Paris und Luxemburg bestehen.

„Kredite sind seit unserer Gründung Teil der DNA von Clearlake und bilden den Kern unserer Unternehmensstrategie. Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz von MV Credit und die starke Kompetenz im Bereich Private Credit passen perfekt zu unserem bestehenden Kreditgeschäft und stärken unsere Präsenz in Europa", so José E. Feliciano, Mitbegründer und Managing Partner bei Clearlake. „Clearlake hat seit 2006 mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Fremd- und Vorzugskapitalinvestitionen bereitgestellt, und mit der Kompetenz von MV Credit werden wir unsere globalen Direktkreditkapazitäten erweitern, um Sponsoren und andere Kunden besser zu bedienen und gleichzeitig das Produktangebot für unsere Investoren zu erweitern."

„Mit dieser Akquisition wird das Kreditgeschäft von Clearlake eine beträchtliche Größe erreichen, wobei das Kreditvolumen von ca. 6 Mrd. USD im Jahr 2020 auf über 28 Mrd. USD heute ansteigen wird", sagte Behdad Eghbali, Mitbegründer und Managing Partner bei Clearlake. „Wir haben unser Kreditgeschäft sehr bewusst aufgebaut, und die Übernahme von MV Credit, die unser Angebot an Direktkrediten in hohem Maße ergänzt, eröffnet uns neue Möglichkeiten für strategisches Wachstum."

„Clearlake und MV Credit haben eine ähnliche Philosophie und Kultur im Bereich der Kreditinvestitionen, und wir glauben, dass der Zusammenschluss ein Gewinn für den Markt sein wird", sagte Frédéric Nadal, Chief Executive Officer von MV Credit. „Die Nachfrage nach Private Credit wächst ständig, und die Partnerschaft mit Clearlake ermöglicht es uns, den Bedürfnissen unserer Kunden in aller Welt noch besser gerecht zu werden. Unsere Unternehmen teilen eine Kultur der Teamarbeit, der Integrität und des Engagements für hervorragende Leistungen. Wir freuen uns darauf, Teil der Clearlake-Familie zu sein."

Kirkland & Ellis LLP und Milbank LLP fungieren als Rechtsberater von Clearlake, während Fenchurch Advisory als Finanzberater und Dentons als Rechtsberater von Natixis IM bei der Transaktion tätig sind. DLA Piper LLP fungiert als Rechtsberater für MV Credit Partners.

Informationen zu Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. ist eine 2006 gegründete Investmentgesellschaft, die integrierte Geschäftsbereiche in den Bereichen Private Equity, Private Credit und andere damit verbundene Strategien betreibt. Mit einem sektorbezogenen Ansatz versucht das Unternehmen, mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von Clearlakes Ansatz zur operativen Verbesserung profitieren können: O.P.S.®. Die wichtigsten Zielsektoren des Unternehmens sind Industrie, Technologie und Konsumgüter. Clearlake verwaltet derzeit ein Vermögen von über 85 Milliarden US-Dollar, und die leitenden Investmentmanager haben über 400 Investitionen geleitet oder mitgeleitet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Monica, Kalifornien, mit Niederlassungen in Dallas, Texas, London, Großbritannien, Dublin, Irland, Singapur und Abu Dhabi, VAE. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearlake.com.

Informationen zu MV Credit

MV Credit ist ein unabhängig geführtes Private Credit-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde. Als eines der ersten Private Credit-Unternehmen in Europa verfügt MV Credit über das am längsten bestehende Managementteam im Bereich Private Credit mit einem Führungsteam, das im Durchschnitt über zwanzig Jahre Erfahrung verfügt. Seit seiner Gründung hat MV Credit ca. 10,3 Mrd. Euro in etwa 500 maßgeschneiderte Direktkredite investiert und im Laufe der Zeit enge und langfristige Beziehungen zu erstklassigen Sponsoren aufgebaut. MV Credit investiert in vorrangige und nachrangige Schuldtitel in ganz Europa und konzentriert sich dabei auf nicht-zyklische, defensive Branchen und Regionen, in denen wir uns gut auskennen. Die umfassende Erfahrung des Unternehmens ermöglicht es uns, einen Mehrwert zu schaffen, indem wir maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für hochwertige Unternehmen anbieten und gleichzeitig durch aktives Engagement einen Mehrwert schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mvcredit.com.

Informationen zu Natixis Investment Managers

Der Multi-Affiliate-Ansatz von Natixis Investment Managers verbindet die Kunden mit dem unabhängigen Denken und der fokussierten Kompetenz von mehr als 15 aktiven Managern. Natixis Investment Managers gehört zu den weltweit größten Vermögensverwaltern1 und verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar2 (1,2 Billionen Euro). Natixis Investment Managers bietet eine breite Palette an Lösungen für verschiedene Anlageklassen, -stile und -vehikel, einschließlich innovativer ESG-Strategien (Environmental, Social und Governance) und Produkte zur Förderung eines nachhaltigen Finanzwesens. Die Firma arbeitet mit ihren Kunden zusammen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und ihnen Einblicke und Anlagelösungen zu bieten, die auf ihre langfristigen Ziele zugeschnitten sind.

Natixis Investment Managers mit Sitz in Paris und Boston ist Teil des Geschäftsbereichs Global Financial Services der Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs, die über die Banque Populaire und die Caisse d'Epargne Retail-Netzwerke verfügt.

1 Die Befragten der Umfrage von Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 stuften Natixis Investment Managers auf Rang 19 unter den größten Vermögensverwalter der Welt ein, basierend auf dem verwalteten Vermögen zum 31. Dezember 2023.

2 Das verwaltete Vermögen („AUM") der derzeitigen verbundenen Unternehmen beläuft sich zum 30. Juni 2024 auf 1.320,8 Milliarden US-Dollar (1.232,3 Milliarden Euro). Die gemeldeten AUM können fiktive Vermögenswerte, betreute Vermögenswerte, Bruttovermögen, Vermögenswerte von verbundenen Unternehmen im Besitz von Minderheiten und andere Arten von nicht-regulierten AUM enthalten, die von mit Natixis Investment Managers verbundenen Unternehmen verwaltet oder betreut werden.

